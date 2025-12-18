https://sarabic.ae/20251218/المنتخب-المغربي-يتوج-بطلا-لكأس-العرب-بعد-تغلبه-على-نظيره-الأردني-في-النهائي-1108312079.html
المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
سبوتنيك عربي
نجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر، بعد الفوز على نظيره الأردني. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T19:15+0000
2025-12-18T19:15+0000
2025-12-18T19:15+0000
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_74e60c82c8a486e0e87dfbc5a73f0dbc.jpg
وتمكن أسود الأطلسي في تحقيق الفوز على النشامى بنتيجة 3 - 2، بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتوج المنتخب المغربي بطلاً لكأس العرب 2025.وبحسب نظام الجوائز المعتمد في البطولة، حصل منتخب المغرب، بصفته بطلاً لكأس العرب، على جائزة مالية تجاوزت 7 ملايين دولار، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.كما ضمنت جميع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة مكافأة مالية ثابتة بلغت 715 ألف دولار لكل منتخب نظير المشاركة، فيما ارتفعت قيمة الجوائز للمنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، حيث حصل كل منتخب متأهل على 1.07 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20251218/الأمطار-الغزيرة-تؤجل-مباراة-السعودية-والإمارات-حتى-إشعار-آخر--ومصير-نهائي-كأس-العرب-1108304920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_eff25d99c1f73105dd0be21dbae0123a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, العالم العربي
المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
نجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر، بعد الفوز على نظيره الأردني.
وتمكن أسود الأطلسي في تحقيق الفوز على النشامى بنتيجة 3 - 2، بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتوج المنتخب المغربي بطلاً لكأس العرب 2025.
وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبًا عربيًا، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، قبل أن يبلغ النهائي منتخبا المغرب والأردن، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي الذي شهد أيضاً مشاركة منتخبي السعودية والإمارات ضمن المربع الذهبي.
وبحسب نظام الجوائز المعتمد في البطولة، حصل منتخب المغرب، بصفته بطلاً لكأس العرب، على جائزة مالية تجاوزت 7 ملايين دولار، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.
في المقابل، نال المنتخب الأردني، وصيف البطولة، جائزة مالية بلغت 4.3 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، في حين يحصل البطل البرونزي للبطولة على 2.86 مليون دولار.
كما ضمنت جميع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة مكافأة مالية ثابتة بلغت 715 ألف دولار لكل منتخب نظير المشاركة، فيما ارتفعت قيمة الجوائز للمنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، حيث حصل كل منتخب متأهل على 1.07 مليون دولار.