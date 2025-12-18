https://sarabic.ae/20251218/الأمطار-الغزيرة-تؤجل-مباراة-السعودية-والإمارات-حتى-إشعار-آخر--ومصير-نهائي-كأس-العرب-1108304920.html

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"... ومصير نهائي كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الخميس، تأجيل مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"، بسبب هطول أمطار غزيرة... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتوقف المواجهة مع بداية الشوط الثاني، حيث تأثرت أرضية الملعب بشدة بالمياه المتراكمة، ما دفع طاقم التحكيم إلى إعادة اللاعبين إلى غرف الملابس، وفقا لمواقع رياضية. وأجرت اللجنة المنظمة عدة اختبارات لأرضية الملعب بعد محاولات سحب المياه، إلا أن الظروف الجوية حالت دون استئناف اللعب، ليتقرر التأجيل الرسمي. وفي السياق ذاته، أثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الدوحة مخاوف بشأن إمكانية إقامة المباراة النهائية المقررة مساء اليوم نفسه بين المغرب والأردن على استاد لوسيل. وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر أرضية الملعب وهي مغطاة بطبقة من المياه، مما زاد الجدل حول إمكانية إقامة النهائي في موعده. وقال الكبيسي: "مدرجات استاد لوسيل مغطاة بالكامل ولا يهبط عليها المطر، كما أن أرضية الملعب لا تواجه أي مشكلة مع الأمطار، وبالتالي ستقام المباراة في موعدها المحدد".وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.

