الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"... ومصير نهائي كأس العرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الأمطار-الغزيرة-تؤجل-مباراة-السعودية-والإمارات-حتى-إشعار-آخر--ومصير-نهائي-كأس-العرب-1108304920.html
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"... ومصير نهائي كأس العرب
الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"... ومصير نهائي كأس العرب
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الخميس، تأجيل مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"، بسبب هطول أمطار غزيرة... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T14:58+0000
2025-12-18T14:58+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتوقف المواجهة مع بداية الشوط الثاني، حيث تأثرت أرضية الملعب بشدة بالمياه المتراكمة، ما دفع طاقم التحكيم إلى إعادة اللاعبين إلى غرف الملابس، وفقا لمواقع رياضية. وأجرت اللجنة المنظمة عدة اختبارات لأرضية الملعب بعد محاولات سحب المياه، إلا أن الظروف الجوية حالت دون استئناف اللعب، ليتقرر التأجيل الرسمي. وفي السياق ذاته، أثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الدوحة مخاوف بشأن إمكانية إقامة المباراة النهائية المقررة مساء اليوم نفسه بين المغرب والأردن على استاد لوسيل. وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر أرضية الملعب وهي مغطاة بطبقة من المياه، مما زاد الجدل حول إمكانية إقامة النهائي في موعده. وقال الكبيسي: "مدرجات استاد لوسيل مغطاة بالكامل ولا يهبط عليها المطر، كما أن أرضية الملعب لا تواجه أي مشكلة مع الأمطار، وبالتالي ستقام المباراة في موعدها المحدد".وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
https://sarabic.ae/20251215/تحديد-المركز-الثالث-موعد-مباراة-المنتخب-الإماراتي-ونظيره-السعودي-بـكأس-العرب-2025---1108203708.html
https://sarabic.ae/20251215/المغرب-إلى-نهائي-كأس-العرب-2025-بعد-التغلب-على-الإمارات--1108194766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, العالم العربي, أخبار الأردن
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, العالم العربي, أخبار الأردن

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"... ومصير نهائي كأس العرب

14:58 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الخميس، تأجيل مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي السعودية والإمارات "حتى إشعار آخر"، بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتوقف المواجهة مع بداية الشوط الثاني، حيث تأثرت أرضية الملعب بشدة بالمياه المتراكمة، ما دفع طاقم التحكيم إلى إعادة اللاعبين إلى غرف الملابس، وفقا لمواقع رياضية.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"
15 ديسمبر, 21:30 GMT
وأجرت اللجنة المنظمة عدة اختبارات لأرضية الملعب بعد محاولات سحب المياه، إلا أن الظروف الجوية حالت دون استئناف اللعب، ليتقرر التأجيل الرسمي.

وكشفت قنوات "الكاس" القطرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافق مبدئياً على استئناف المباراة بعد فحص الملعب، غير أن مدربي المنتخبين السعودي والإماراتي، إلى جانب الجهازين الإداريين، رفضوا ذلك، ما دفع إلى عقد اجتماع مع مسؤولي "فيفا" لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير اللقاء.

وفي السياق ذاته، أثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الدوحة مخاوف بشأن إمكانية إقامة المباراة النهائية المقررة مساء اليوم نفسه بين المغرب والأردن على استاد لوسيل.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
المغرب إلى نهائي "كأس العرب 2025" بعد التغلب على الإمارات
15 ديسمبر, 17:05 GMT
وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر أرضية الملعب وهي مغطاة بطبقة من المياه، مما زاد الجدل حول إمكانية إقامة النهائي في موعده.

غير أن خالد الكبيسي، عضو لجنة المسابقات في اللجنة المنظمة، طمأن الجماهير في تصريحات لقنوات "الكاس"، مؤكداً أن استاد لوسيل جاهز تمامًا لاستضافة النهائي.

وقال الكبيسي: "مدرجات استاد لوسيل مغطاة بالكامل ولا يهبط عليها المطر، كما أن أرضية الملعب لا تواجه أي مشكلة مع الأمطار، وبالتالي ستقام المباراة في موعدها المحدد".
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала