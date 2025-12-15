تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20251215/تحديد-المركز-الثالث-موعد-مباراة-المنتخب-الإماراتي-ونظيره-السعودي-بـكأس-العرب-2025---1108203708.html
تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"
تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"
سبوتنيك عربي
أطاح المنتخب الأردني بنظيره السعودي خارج نصف نهائي كأس العرب 2025، اليوم الاثنين، بفوز ثمين بنتيجة 1-0، ليحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى المباراة النهائية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T21:30+0000
2025-12-15T21:30+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
جاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب نزار الرشدان في الشوط الثاني، ليمنح "النشامى" انتصارًا مستحقًا ويضعهم أمام المنتخب المغربي في النهائي المرتقب، وفقا لموقع "إرم نيوز". وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضمن المنتخب المغربي مقعده في النهائي بفوز عريض على الإمارات بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى لنصف النهائي. بهذه النتائج، يلتقي الخاسران من نصف النهائي، السعودية والإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد خليفة الدولي. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251215/رسميا-الأردن-يصل-لنهائي-كأس-العرب-2025-أمام-المغرب-1108201419.html
https://sarabic.ae/20251215/المغرب-إلى-نهائي-كأس-العرب-2025-بعد-التغلب-على-الإمارات--1108194766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, رياضة

تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"

21:30 GMT 15.12.2025
افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أطاح المنتخب الأردني بنظيره السعودي خارج نصف نهائي كأس العرب 2025، اليوم الاثنين، بفوز ثمين بنتيجة 1-0، ليحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى المباراة النهائية.
جاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب نزار الرشدان في الشوط الثاني، ليمنح "النشامى" انتصارًا مستحقًا ويضعهم أمام المنتخب المغربي في النهائي المرتقب، وفقا لموقع "إرم نيوز".
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
رسميا.. الأردن يصل لنهائي "كأس العرب 2025" أمام المغرب
20:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضمن المنتخب المغربي مقعده في النهائي بفوز عريض على الإمارات بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى لنصف النهائي.
بهذه النتائج، يلتقي الخاسران من نصف النهائي، السعودية والإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد خليفة الدولي.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
المغرب إلى نهائي "كأس العرب 2025" بعد التغلب على الإمارات
17:05 GMT
وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
