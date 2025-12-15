https://sarabic.ae/20251215/تحديد-المركز-الثالث-موعد-مباراة-المنتخب-الإماراتي-ونظيره-السعودي-بـكأس-العرب-2025---1108203708.html
تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"
أطاح المنتخب الأردني بنظيره السعودي خارج نصف نهائي كأس العرب 2025، اليوم الاثنين، بفوز ثمين بنتيجة 1-0، ليحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى المباراة النهائية.
جاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب نزار الرشدان في الشوط الثاني، ليمنح "النشامى" انتصارًا مستحقًا ويضعهم أمام المنتخب المغربي في النهائي المرتقب، وفقا لموقع "إرم نيوز". وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضمن المنتخب المغربي مقعده في النهائي بفوز عريض على الإمارات بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى لنصف النهائي. بهذه النتائج، يلتقي الخاسران من نصف النهائي، السعودية والإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد خليفة الدولي. تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:00 مساءً بتوقيت أبوظبي. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
جاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب نزار الرشدان في الشوط الثاني، ليمنح "النشامى" انتصارًا مستحقًا ويضعهم أمام المنتخب المغربي في النهائي المرتقب، وفقا لموقع
"إرم نيوز".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضمن المنتخب المغربي مقعده في النهائي بفوز عريض على الإمارات بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى لنصف النهائي.
بهذه النتائج، يلتقي الخاسران من نصف النهائي، السعودية
والإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد خليفة الدولي.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، و3:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025
" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس
وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.