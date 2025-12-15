https://sarabic.ae/20251215/رسميا-الأردن-يصل-لنهائي-كأس-العرب-2025-أمام-المغرب-1108201419.html

رسميا.. الأردن يصل لنهائي "كأس العرب 2025" أمام المغرب

رسميا.. الأردن يصل لنهائي "كأس العرب 2025" أمام المغرب

حجز منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الرشدان، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

بهذا الفوز الغالي، يضرب "النشامى" موعداً مرتقباً مع منتخب المغرب في المباراة النهائية، بعد أن تأهل "الأسود" إثر فوزهم على الإمارات، وفقا لمواقع رياضية. وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب لكرة القدم 2025، بعد فوزه الساحق 3-0 على نظيره الإماراتي، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الاثنين على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

