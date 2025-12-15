ولي عهد الأردن ينشر رسالة تحفيزية للجماهير قبل مواجهة السعودية في "كأس العرب 2025"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ولي عهد الأردن ينشر رسالة تحفيزية للجماهير قبل مواجهة السعودية في "كأس العرب 2025"
سبوتنيك عربي
نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تحفيزيا عبر حسابه الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، موجهاً رسالة دعم قوية... 15.12.2025
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار الأردن
أخبار قطر اليوم
رياضة
يأتي هذا المنشور في سياق الدعم المتواصل من الأمير الحسين للمنتخب الوطني، حيث يهدف إلى تشجيع الجماهير على الحضور الواسع ومساندة اللاعبين في هذه المواجهة العربية الشيقة، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد البيت في الخور، بحسب ما ذكرت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية.وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً.وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة.وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تحفيزيا عبر حسابه الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، موجهاً رسالة دعم قوية للجماهير الأردنية قبيل المباراة المرتقبة بين منتخب "النشامى" ونظيره السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.
يأتي هذا المنشور في سياق الدعم المتواصل من الأمير الحسين للمنتخب الوطني، حيث يهدف إلى تشجيع الجماهير على الحضور الواسع ومساندة اللاعبين في هذه المواجهة العربية الشيقة، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد البيت في الخور، بحسب ما ذكرت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية.
جدول مباريات ومواعيد دور نصف النهائي لـ"كأس العرب 2025"
13 ديسمبر, 19:58 GMT
وكان المنتخب الأردني قد حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، بعد تغلبه على المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على ستاد المدينة التعليمية.
وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً.
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق
12 ديسمبر, 16:48 GMT
وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة.
وفي نصف النهائي، سيواجه "النشامى" المنتخب السعودي في مواجهة عربية خالصة، فيما ينتظر الفائز من مباراة الإمارات والجزائر (التي تجري مساء اليوم) لمعرفة الطرف الثاني في المربع الذهبي إلى جانب المغرب والسعودية والأردن.
وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.
كأس العرب 2025 ... السعودية إلى نصف النهائي بعد "فوز صعب" على فلسطين
11 ديسمبر, 20:21 GMT
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
