ولي عهد الأردن ينشر رسالة تحفيزية للجماهير قبل مواجهة السعودية في "كأس العرب 2025"

ولي عهد الأردن ينشر رسالة تحفيزية للجماهير قبل مواجهة السعودية في "كأس العرب 2025"

نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تحفيزيا عبر حسابه الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، موجهاً رسالة دعم قوية...

يأتي هذا المنشور في سياق الدعم المتواصل من الأمير الحسين للمنتخب الوطني، حيث يهدف إلى تشجيع الجماهير على الحضور الواسع ومساندة اللاعبين في هذه المواجهة العربية الشيقة، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد البيت في الخور، بحسب ما ذكرت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية.وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً.وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة.وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا (بالتوقيت المحلي) على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

