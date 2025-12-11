https://sarabic.ae/20251211/كأس-العرب-2025--السعودية-إلى-نصف-نهائي-كأس-العرب-بعد-فوز-صعب-على-فلسطين-1108066048.html
كأس العرب 2025 ... السعودية إلى نصف النهائي بعد "فوز صعب" على فلسطين
تغلب المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
وسجل للمنتخب السعودي كل من فراس البريكان ومحمد كنو في الدقيقتين (58 و116)، بينما سجل لفلسطين عدي الدباغ في الدقيقة (64).كما بلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العرب 2025 في قطر، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس. وسجل وليد أزارو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79، مانحًا "أسود الأطلس" أفضلية حسم المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.وبهذا الانتصار، يضمن المنتخب المغربي التأهل إلى المربع الذهبي، في انتظار مواجهة الفائز من لقاء الإمارات والجزائر المقرر إقامته يوم الجمعة.
20:21 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 11.12.2025)
وسجل للمنتخب السعودي كل من فراس البريكان ومحمد كنو في الدقيقتين (58 و116)، بينما سجل لفلسطين عدي الدباغ في الدقيقة (64).
وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب، ليواجه الفائز من مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني.
كما بلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العرب 2025 في قطر، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.
وسجل وليد أزارو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79، مانحًا "أسود الأطلس" أفضلية حسم المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.
وشهدت الدقائق الأخيرة طرد اللاعب المغربي محمد مفيد في الدقيقة 90 إثر تدخل قوي على السوري أنس دهان.
وبهذا الانتصار، يضمن المنتخب المغربي التأهل إلى المربع الذهبي، في انتظار مواجهة الفائز من لقاء الإمارات والجزائر المقرر إقامته يوم الجمعة.