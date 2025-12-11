https://sarabic.ae/20251211/كأس-العرب-2025-المنتخب-المغربي-يهزم-نظيره-السوري-ويتأهل-إلى-نصف-النهائي--1108060936.html
بلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العرب 2025 في قطر، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.
وسجل وليد أزارو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 79، مانحًا "أسود الأطلس" أفضلية حسم المواجهة، وفقا لمواقع رياضية. وشهدت الدقائق الأخيرة طرد اللاعب المغربي محمد مفيد في الدقيقة 90 إثر تدخل قوي على السوري أنس دهان. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الإثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
