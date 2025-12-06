عربي
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
سبوتنيك عربي
وبادر المنتخب الجزائري بالتسجيل عبر رضوان بركان في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط، وفقا لمواقع رياضية. وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، ثم وسّع ياسين بنزية الفارق عبر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليعود بركان ويوقع الهدف الرابع في الدقيقة 48. واختتم بولبينة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 80، ليحقق "الخضر" أكبر انتصارات البطولة حتى الآن. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html
https://sarabic.ae/20251205/المغرب-والسعودية-على-موعد-لتأهل-مبكر-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107856095.html
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025

16:12 GMT 06.12.2025
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم بقطر.
وبادر المنتخب الجزائري بالتسجيل عبر رضوان بركان في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط، وفقا لمواقع رياضية.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
15:55 GMT
وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، ثم وسّع ياسين بنزية الفارق عبر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليعود بركان ويوقع الهدف الرابع في الدقيقة 48.
واختتم بولبينة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 80، ليحقق "الخضر" أكبر انتصارات البطولة حتى الآن.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط بانتظار نتيجة مباراة العراق والسودان، فيما غادرت البحرين المسابقة.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
المغرب والسعودية على موعد لتأهل مبكر لربع نهائي كأس العرب 2025
أمس, 14:08 GMT
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
