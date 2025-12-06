https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الجزائري-يكتسح-نظيره-البحريني-في-كأس-العرب-2025-1107887553.html
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
سبوتنيك عربي
اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T16:12+0000
2025-12-06T16:12+0000
2025-12-06T16:12+0000
الجزائر
البحرين
أخبار قطر اليوم
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1e/1053401735_0:23:1601:923_1920x0_80_0_0_7d7c8caa572009a9bb80f8773c7f7002.jpg
وبادر المنتخب الجزائري بالتسجيل عبر رضوان بركان في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط، وفقا لمواقع رياضية. وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، ثم وسّع ياسين بنزية الفارق عبر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليعود بركان ويوقع الهدف الرابع في الدقيقة 48. واختتم بولبينة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 80، ليحقق "الخضر" أكبر انتصارات البطولة حتى الآن. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html
https://sarabic.ae/20251205/المغرب-والسعودية-على-موعد-لتأهل-مبكر-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107856095.html
الجزائر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1e/1053401735_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_f38b5902129cfa385dbdcda2f03b615f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, البحرين, أخبار قطر اليوم, رياضة, العالم العربي
الجزائر, البحرين, أخبار قطر اليوم, رياضة, العالم العربي
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم بقطر.
وبادر المنتخب الجزائري بالتسجيل عبر رضوان بركان في الدقيقة 24، قبل أن ينجح مهدي عبد الجبار في إدراك التعادل للبحرين
بعد ثلاث دقائق فقط، وفقا لمواقع رياضية.
وأضاف عادل بولبينة الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، ثم وسّع ياسين بنزية الفارق عبر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليعود بركان ويوقع الهدف الرابع في الدقيقة 48.
واختتم بولبينة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 80، ليحقق "الخضر" أكبر انتصارات البطولة حتى الآن.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط بانتظار نتيجة مباراة العراق والسودان، فيما غادرت البحرين المسابقة.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب
"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.