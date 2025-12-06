https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html
المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
تأهل المنتخب الأردني رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية
المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
تأهل المنتخب الأردني رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.
سيطر "النشامى" على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح مهند أبو طه التسجيل بتسديدة صاروخية من ركلة حرة غير مباشرة بيسراه في الشوط الأول، قبل أن يضيف سعيد الروسان الهدف الثاني بتصويبة رائعة مع بداية الشوط الثاني (د.49)، وفقا لمواقع رياضية.
وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الكويتي
عن تقليص الفارق، قلّص يوسف ناصر النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 84، لكن علي علوان أنهى آمال "الأزرق" بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة من الحارس سليمان عبد الغفور.
بهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد الكويت عند نقطة واحدة، بالتساوي مع مصر، فيما يتذيل الإمارات الترتيب.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب
"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.