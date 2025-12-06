https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html

المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

سبوتنيك عربي

تأهل المنتخب الأردني رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T15:55+0000

2025-12-06T15:55+0000

2025-12-06T15:55+0000

أخبار الأردن

الكويت

أخبار الكويت اليوم

رياضة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg

سيطر "النشامى" على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح مهند أبو طه التسجيل بتسديدة صاروخية من ركلة حرة غير مباشرة بيسراه في الشوط الأول، قبل أن يضيف سعيد الروسان الهدف الثاني بتصويبة رائعة مع بداية الشوط الثاني (د.49)، وفقا لمواقع رياضية. وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الكويتي عن تقليص الفارق، قلّص يوسف ناصر النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 84، لكن علي علوان أنهى آمال "الأزرق" بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة من الحارس سليمان عبد الغفور. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

https://sarabic.ae/20251205/المغرب-والسعودية-على-موعد-لتأهل-مبكر-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107856095.html

https://sarabic.ae/20251204/كأس-العرب-منتخب-سوريا-يقلب-تأخره-بهدف-إلى-تعادل-أمام-نظيره-القطري-1107821314.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة, العالم العربي