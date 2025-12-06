المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html
المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب الأردني رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T15:55+0000
2025-12-06T15:55+0000
أخبار الأردن
الكويت
أخبار الكويت اليوم
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
سيطر "النشامى" على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح مهند أبو طه التسجيل بتسديدة صاروخية من ركلة حرة غير مباشرة بيسراه في الشوط الأول، قبل أن يضيف سعيد الروسان الهدف الثاني بتصويبة رائعة مع بداية الشوط الثاني (د.49)، وفقا لمواقع رياضية. وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الكويتي عن تقليص الفارق، قلّص يوسف ناصر النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 84، لكن علي علوان أنهى آمال "الأزرق" بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة من الحارس سليمان عبد الغفور. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251205/المغرب-والسعودية-على-موعد-لتأهل-مبكر-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107856095.html
https://sarabic.ae/20251204/كأس-العرب-منتخب-سوريا-يقلب-تأخره-بهدف-إلى-تعادل-أمام-نظيره-القطري-1107821314.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة, العالم العربي
أخبار الأردن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة, العالم العربي

المنتخب الأردني يهزم نظيره الكويتي ويصعد إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

15:55 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
تأهل المنتخب الأردني رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.
سيطر "النشامى" على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح مهند أبو طه التسجيل بتسديدة صاروخية من ركلة حرة غير مباشرة بيسراه في الشوط الأول، قبل أن يضيف سعيد الروسان الهدف الثاني بتصويبة رائعة مع بداية الشوط الثاني (د.49)، وفقا لمواقع رياضية.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
المغرب والسعودية على موعد لتأهل مبكر لربع نهائي كأس العرب 2025
أمس, 14:08 GMT
وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الكويتي عن تقليص الفارق، قلّص يوسف ناصر النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 84، لكن علي علوان أنهى آمال "الأزرق" بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة من الحارس سليمان عبد الغفور.
بهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد الكويت عند نقطة واحدة، بالتساوي مع مصر، فيما يتذيل الإمارات الترتيب.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
"كأس العرب".. منتخب سوريا يقلب تأخره بهدف إلى تعادل أمام نظيره القطري
4 ديسمبر, 19:51 GMT
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
