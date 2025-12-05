https://sarabic.ae/20251205/المغرب-والسعودية-على-موعد-لتأهل-مبكر-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107856095.html
بين حسم التأهل من الجانب المغربي وإنعاش الآمال العمانية، يتواجه المنتخبان، الجمعة، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الثانية من كأس العرب لكرة القدم، في حين تبحث السعودية عن فوز ثان عندما تلاقي جزر القمر على ملعب البيت في مدينة الخور.وكان المغرب فاز بأريحية على جزر القمر 3-1، في حين فازت السعودية على عمان 2-1 ضمن المجموعة الثانية.في المقابل، يسعى فريق المدرب طارق السكتيوي إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة، لبلوغ ربع النهائي، وسيكون منقوصا من لاعبيه حمزة الهنوري وجناح الأهلي المصري أشرف بنشرقي بداعي الإصابة، إذ أفاد طبيب المنتخب انتهاء مشوارهما في المونديال العربي.وقال السكتيوي الذي قاد المغرب إلى الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، الخميس، في مؤتمر صحفي "هناك غيابات مؤثرة بالنسبة لنا للاعبين كانوا على أهبة الاستعداد والجاهزية".من جهته، قال مدافع المغرب أنس باش: "عمان ظهرت بشكل جيد في المباراة الأولى وكانت قادرة على خطف التعادل".ويمتلك المنتخب المغربي كل مقومات التتويج باللقب رغم مشاركته بتشكيلة رديفة، إذ يعوّل السكتيوي على تشكيلة ينشط غالبية عناصرها في الملاعب الأفريقية والعربية، بقيادة الحارس شهاب نور الدين والمدافع حمزة موساوي وثلاثي الهجوم تيسودالي وكريم البركاوي والمخضرم عبد الرزاق حمد الله.
بين حسم التأهل من الجانب المغربي وإنعاش الآمال العمانية، يتواجه المنتخبان، الجمعة، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الثانية من كأس العرب لكرة القدم، في حين تبحث السعودية عن فوز ثان عندما تلاقي جزر القمر على ملعب البيت في مدينة الخور.
وكان المغرب فاز بأريحية على جزر القمر 3-1، في حين فازت السعودية على عمان 2-1 ضمن المجموعة الثانية.
قال البرتغالي كارلوس كيروش، الخميس، في مؤتمر صحفي "تعلمنا من أخطاء المباراة الماضية ونحن جاهزون. آمل في أن تظهر عمان المهارات اللازمة وأن تكون الأفضل في الميدان.. إذا فزنا آمل ألا تعتبروها مفاجأة لأنها مباراة كرة قدم".
في المقابل، يسعى فريق المدرب طارق السكتيوي إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة، لبلوغ ربع النهائي، وسيكون منقوصا من لاعبيه حمزة الهنوري وجناح الأهلي المصري أشرف بنشرقي بداعي الإصابة، إذ أفاد طبيب المنتخب انتهاء مشوارهما في المونديال العربي.
وقال السكتيوي الذي قاد المغرب إلى الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، الخميس، في مؤتمر صحفي "هناك غيابات مؤثرة بالنسبة لنا للاعبين كانوا على أهبة الاستعداد والجاهزية".
من جهته، قال مدافع المغرب أنس باش: "عمان ظهرت بشكل جيد في المباراة الأولى وكانت قادرة على خطف التعادل".
وستكون التشكيلة المغربية تحت مجهر مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي قبل إعلان تشكيلته لنهائيات كأس أفريقيا التي يستضيفها المغرب ابتداء من 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويمتلك المنتخب المغربي كل مقومات التتويج باللقب رغم مشاركته بتشكيلة رديفة، إذ يعوّل السكتيوي على تشكيلة ينشط غالبية عناصرها في الملاعب الأفريقية والعربية، بقيادة الحارس شهاب نور الدين والمدافع حمزة موساوي وثلاثي الهجوم تيسودالي وكريم البركاوي والمخضرم عبد الرزاق حمد الله.