منتخب فلسطين يحقق تعادلا مثيرا أمام تونس في منافسات "كأس العرب"

شهدت بطولة "كأس العرب 2025" المقامة في قطر، واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات، بعدما انتهت مواجهة فلسطين وتونس، بتعادل مثير بنتيجة 2-2. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب ما ذكرته تقارير رياضية، فإن المباراة أقيمت على استاد "لوسيل"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وبدأ منتخب تونس المباراة بصورة قوية، مستغلًا ضغطه الهجومي المبكر، ليترجم ذلك بهدف أول حمل توقيع اللاعب عمر العيوني، في الدقيقة 17 من عمر المباراة.
وواصل "نسور قرطاج" تفوقهم مطلع الشوط الثاني، حيث استغل محمد بن رمضان، خطأ دفاعيًا من منتخب فلسطين، ومرر الكرة إلى زميله فراس شواط، الذي لم يتردد في وضعها داخل الشباك بالدقيقة 51، مانحًا تونس أفضلية مريحة بنتيجة 2-0.
ورغم التأخر بهدفين، لم يرفع المنتخب الفلسطيني الراية البيضاء ويستسلم للهزيمة، حيث نجح في العودة بقوة من تأخره.
وفي الدقيقة 61، أطلق لاعبه حامد حمدان تسديدة صاروخية، عادت بمنتخب فلسطين إلى أجواء المباراة.
وكان هذا الهدف مقدمة لسيطرة فلسطينية واضحة، والتي تُوّجت بهدف التعادل من خلال لاعبه زيد القنبر، الذي استغل تمركزه المثالي داخل منطقة الجزاء ليهز شباك منتخب توتس، في الدقيقة 85.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.