https://sarabic.ae/20251204/منتخب-فلسطين-يحقق-تعادلا-مثيرا-أمام-تونس-في-منافسات-كأس-العرب-1107819820.html

منتخب فلسطين يحقق تعادلا مثيرا أمام تونس في منافسات "كأس العرب"

منتخب فلسطين يحقق تعادلا مثيرا أمام تونس في منافسات "كأس العرب"

سبوتنيك عربي

شهدت بطولة "كأس العرب 2025" المقامة في قطر، واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات، بعدما انتهت مواجهة فلسطين وتونس، بتعادل مثير بنتيجة 2-2. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T18:34+0000

2025-12-04T18:34+0000

2025-12-04T18:34+0000

العالم العربي

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094480494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9631b17707d3b68f2708346b35dca1a6.jpg

وبحسب ما ذكرته تقارير رياضية، فإن المباراة أقيمت على استاد "لوسيل"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.وواصل "نسور قرطاج" تفوقهم مطلع الشوط الثاني، حيث استغل محمد بن رمضان، خطأ دفاعيًا من منتخب فلسطين، ومرر الكرة إلى زميله فراس شواط، الذي لم يتردد في وضعها داخل الشباك بالدقيقة 51، مانحًا تونس أفضلية مريحة بنتيجة 2-0.ورغم التأخر بهدفين، لم يرفع المنتخب الفلسطيني الراية البيضاء ويستسلم للهزيمة، حيث نجح في العودة بقوة من تأخره.وكان هذا الهدف مقدمة لسيطرة فلسطينية واضحة، والتي تُوّجت بهدف التعادل من خلال لاعبه زيد القنبر، الذي استغل تمركزه المثالي داخل منطقة الجزاء ليهز شباك منتخب توتس، في الدقيقة 85.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.

https://sarabic.ae/20251202/المنتخب-السعودي-يهزم-نظيره-العماني-بثنائية-في-كأس-العرب--1107749300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, رياضة