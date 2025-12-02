https://sarabic.ae/20251202/المنتخب-السعودي-يهزم-نظيره-العماني-بثنائية-في-كأس-العرب--1107749300.html
المنتخب السعودي يهزم نظيره العماني بثنائية في "كأس العرب"
المنتخب السعودي يهزم نظيره العماني بثنائية في "كأس العرب"
سبوتنيك عربي
حقق منتخب السعودية انتصارًا قويًا على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة "كأس العرب 2025"، على أرض... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T19:45+0000
2025-12-02T19:45+0000
2025-12-02T19:45+0000
أخبار السعودية اليوم
سلطنة عمان
رياضة
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد إلغاء حكم المباراة هدفًا لعمان في الدقيقة 44 بسبب التسلل، وفقا لمواقع رياضية. وكسر السعوديون التعادل في الدقيقة 55، عندما تلقى سالم الدوسري الكرة على حدود منطقة الجزاء، إذ اخترق الدفاع، وأرسل عرضية دقيقة سددها فراس البريكان، برأسية في الشباك. وردّ الفريق العُماني بسرعة في الدقيقة 70، بعد ضربة ركنية انتهت برأسية من ثاني الرشيدي إلى غانم الحبشي، الذي أعاد الكرة برأسية أخرى إلى شباك نواف العقيدي. وتشارك السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب عُمان والمغرب وجزر القُمر، في صراع مفتوح على التأهل.وافتُتحت البطولة، أمس الاثنين، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251202/التعادل-يحسم-مواجهة-المنتخب-المصري-ونظيره-الكويتي-في-كأس-العرب-1107741315.html
https://sarabic.ae/20251202/المنتخب-المغربي-يستهل-مشواره-في-كأس-العرب-بالفوز-على-جزر-القمر-1107734846.html
https://sarabic.ae/20251201/المنتخب-الفلسطيني-يهزم-نظيره-القطري-في-كأس-العرب-2025--1107691327.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, رياضة, أخبار قطر اليوم
أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, رياضة, أخبار قطر اليوم
المنتخب السعودي يهزم نظيره العماني بثنائية في "كأس العرب"
حقق منتخب السعودية انتصارًا قويًا على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة "كأس العرب 2025"، على أرض ستاد "المدينة التعليمية" في قطر.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد إلغاء حكم المباراة هدفًا لعمان في الدقيقة 44 بسبب التسلل، وفقا لمواقع رياضية.
وكسر السعوديون التعادل في الدقيقة 55، عندما تلقى سالم الدوسري الكرة على حدود منطقة الجزاء، إذ اخترق الدفاع، وأرسل عرضية دقيقة سددها فراس البريكان، برأسية في الشباك.
وردّ الفريق العُماني
بسرعة في الدقيقة 70، بعد ضربة ركنية انتهت برأسية من ثاني الرشيدي إلى غانم الحبشي، الذي أعاد الكرة برأسية أخرى إلى شباك نواف العقيدي.
ودفع مدرب المنتخب السعودي بصالح الشهري، بدلًا من صالح أبو الشامات في الدقيقة 72، لتعزيز الهجوم، ولم يخيب التغيير الآمال، إذ سجل الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 77، من عرضية أخرى من الدوسري داخل المنطقة، وضعها ببراعة في الشباك.
وتشارك السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب عُمان والمغرب
وجزر القُمر، في صراع مفتوح على التأهل.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، أمس الاثنين، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب
"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.