المنتخب المغربي يستهل مشواره في "كأس العرب" بالفوز على جزر القمر

المنتخب المغربي يستهل مشواره في "كأس العرب" بالفوز على جزر القمر

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة "كأس العرب 2025"، المقامة في دولة قطر، بتحقيق فوز ثمين على حساب جزر القُمر بنتيجة 3-1. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وفتح سفيان بوفتيني، باب الأهداف في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، تلاه طارق تيسودالي، في الدقيقة 11 ليضاعف الفرحة، قبل أن يُكمل كريم البركاوي، الثلاثية قبل انتهاء الشوط الأول، مؤكدًا هيمنة هجومية مغربية منذ الإنطلاقة الأولى وتقدمًا مريحًا للفريق، وفقا لمواقع رياضية. غير أن الشوط الثاني شهد تحولًا دراماتيكيًا في أداء جزر القُمر، الذي نجح في تقليص الفجوة عبر "هدف" محمد بولاكسوت، نجم المغرب، الذي سجله بالخطأ في مرمى منتخبه في الدقيقة 56. ويطارد "أسود الأطلس" بذلك لقبه الثاني في التاريخ بعد تتويجه بنسخة 2012 في السعودية، وسط صراع حاد في المجموعة الثانية، التي تشمل أيضًا السعودية وعُمان، للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

