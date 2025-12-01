https://sarabic.ae/20251201/المنتخب-الفلسطيني-يهزم-نظيره-القطري-في-كأس-العرب-2025--1107691327.html
المنتخب الفلسطيني يهزم نظيره القطري في كأس العرب 2025
المنتخب الفلسطيني يهزم نظيره القطري في كأس العرب 2025
حقق المنتخب الفلسطيني فوزًا ثمينًا على نظيره القطري المستضيف بهدف دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في كأس العرب 2025 التي...
المنتخب الفلسطيني يهزم نظيره القطري في كأس العرب 2025
حقق المنتخب الفلسطيني فوزًا ثمينًا على نظيره القطري المستضيف بهدف دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في كأس العرب 2025 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وأُقيمت المباراة على ملعب "البيت"، حيث سجل سلطان البريك هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه لصالح فلسطين
في الدقيقة 90+5، وفقا لمواقع رياضية.
بهذا الانتصار، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 3 نقاط، متصدرًا المجموعة الأولى بالتساوي مع سوريا التي تغلبت بدورها على تونس بهدف دون رد.
وكان المنتخب السوري قد حقق انتصارا مذهلا أمام نظيره التونسي، اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن المجموعة الأولى.
واحتاج "نسور قاسيون" إلى عزيمة وصمود استثنائيين ليصمدوا أمام ضغط منتخب تونس الذي سيطر على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني شهد انقلابًا حاسمًا أهل لسوريا بتحقيق ثاني انتصاراتها المتوالية على تونس في كأس العرب
، بعد نسخة 2021، وفقا لمواقع رياضية.
وكاد علي معلول يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 من كرة عرضية، قبل أن يبعد ياسين مرياح تسديدة قوية لزميله إسماعيل الغربي كانت متوجهة نحو قلب المرمى.
وبعد تفادي الضغط التونسي الكبير في الشوط الأول، أحدث السوريون المفاجأة مبكرًا في الشوط الثاني، عندما سدد قائدهم عمر خريبين كرة ساحرة هزت الشباك.
وحاول التونسيون الرد بقوة بعد الهدف، حيث أدخل المدرب سامي الطرابلسي سيف الدين الجزيري وشهاب الجبالي، معتمدًا هجومًا كليًا بأربعة لاعبين في الخط الأمامي.
وفي المقابل، خيّب منتخب تونس آمال مشجعيه في مباراته الافتتاحية
، رغم الاعتقاد السائد بجاهزيته الكاملة بعد المباراة الإعدادية اللافتة أمام البرازيل يوم 18 نوفمبر الماضي.
ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل تونس الترتيب دون نقاط.