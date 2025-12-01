قطر وفلسطين تفتتحان كأس العرب 2025 ... 5 قنوات مجانية تنقل الحدث

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251201/قطر-وفلسطين-تفتتحان-كأس-العرب-2025--5-قنوات-مجانية-تنقل-الحدث-1107670112.html
قطر وفلسطين تفتتحان كأس العرب 2025 ... 5 قنوات مجانية تنقل الحدث
قطر وفلسطين تفتتحان كأس العرب 2025 ... 5 قنوات مجانية تنقل الحدث
تابعنا عبر
تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات كأس العرب 2025، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث يفتتح المنتخب القطري صاحب الأرض البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني وسط اهتمام عربي واسع.
ويشارك المنتخب القطري في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين، واستقراره الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم أكرم عفيف صاحب التأثير الأكبر في النسخة الماضية من كأس آسيا، ومعه الحارس مشعل برشم ولاعبو الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، إلى جانب خبرات مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.
كما منح المدرب الفرصة لوجوه جديدة برزت في الدوري القطري، بينهم خالد علي، محمد خالد، الهاشمي الحسين وأيوب محمد، ضمن خطة إعداد ممتدة نحو مونديال 2026.
وسيغيب عن صفوف قطر عدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم خوخي بوعلام، المعز علي، إضافة إلى المصابين أحمد الراوي وأحمد الجانحي وبيدرو ميجيل. ورغم ذلك، يعول “العنابي” على عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد النجاحات الجماهيرية الكبيرة في كأس آسيا الأخيرة.
ويخوض المنتخب الفلسطيني مشاركته السادسة بكأس العرب وسط ظروف استثنائية، بعدما تأهل عبر الملحق بالفوز على ليبيا. واستدعى المدرب إيهاب الجزار 23 لاعباً، أبرزهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان، والقائد مصعب البطاط، والمدافع ياسر حمد.
كما خطف الحارس عبد الهادي ياسين والمدافع أحمد طه الأنظار بقصتهما التي عكست إصرار اللاعبين على تمثيل فلسطين رغم التعقيدات الإدارية والإنسانية.
ورغم محدودية تاريخ المواجهات بين المنتخبين، فإن آخر لقاء جمعهما في كأس آسيا كان مثيرا وانتهى بفوز قطر 2-1 في دور الـ16، ما يضمن طابعاً تنافسياً قوياً لمباراة اليوم.
ومن المتوقع أن يشهد ملعب البيت حضوراً عربياً لافتا، يجمع بين دعم المنتخب القطري وتشجيع الفلسطينيين، في مشهد يعكس ما تمثله البطولة من قيمة رياضية وإنسانية. وقد اكتسبت قطر خبرات تنظيمية كبيرة بعد استضافة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العالم تحت 17 عاماً.
تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
لأول مرة في التاريخ... 7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
15 أكتوبر, 09:35 GMT
وتُفتتح البطولة اليوم بمباراة تونس وسوريا عند الساعة 4:00 عصراً على ملعب أحمد بن علي، يعقبها لقاء قطر وفلسطين عند 7:30 مساءً على ملعب البيت.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية كأس العرب، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي: "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات: الكأس القطرية، دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية، الكويت الرياضية وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
