قطر وفلسطين تفتتحان كأس العرب 2025 ... 5 قنوات مجانية تنقل الحدث
تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات كأس العرب 2025، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث يفتتح المنتخب القطري صاحب الأرض البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني وسط اهتمام عربي واسع.
ويشارك المنتخب القطري في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين، واستقراره الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم أكرم عفيف صاحب التأثير الأكبر في النسخة الماضية من كأس آسيا، ومعه الحارس مشعل برشم ولاعبو الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، إلى جانب خبرات مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.
كما منح المدرب الفرصة لوجوه جديدة برزت في الدوري القطري، بينهم خالد علي، محمد خالد، الهاشمي الحسين وأيوب محمد، ضمن خطة إعداد ممتدة نحو مونديال 2026.
وسيغيب عن صفوف قطر عدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم خوخي بوعلام، المعز علي، إضافة إلى المصابين أحمد الراوي وأحمد الجانحي وبيدرو ميجيل. ورغم ذلك، يعول “العنابي” على عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد النجاحات الجماهيرية الكبيرة في كأس آسيا الأخيرة.
ويخوض المنتخب الفلسطيني مشاركته السادسة بكأس العرب وسط ظروف استثنائية، بعدما تأهل عبر الملحق بالفوز على ليبيا. واستدعى المدرب إيهاب الجزار 23 لاعباً، أبرزهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان، والقائد مصعب البطاط، والمدافع ياسر حمد.
كما خطف الحارس عبد الهادي ياسين والمدافع أحمد طه الأنظار بقصتهما التي عكست إصرار اللاعبين على تمثيل فلسطين رغم التعقيدات الإدارية والإنسانية.
ورغم محدودية تاريخ المواجهات بين المنتخبين، فإن آخر لقاء جمعهما في كأس آسيا كان مثيرا وانتهى بفوز قطر 2-1 في دور الـ16، ما يضمن طابعاً تنافسياً قوياً لمباراة اليوم.
ومن المتوقع أن يشهد ملعب البيت حضوراً عربياً لافتا، يجمع بين دعم المنتخب القطري وتشجيع الفلسطينيين، في مشهد يعكس ما تمثله البطولة من قيمة رياضية وإنسانية. وقد اكتسبت قطر خبرات تنظيمية كبيرة بعد استضافة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العالم تحت 17 عاماً.
تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
وتُفتتح البطولة اليوم بمباراة تونس وسوريا عند الساعة 4:00 عصراً على ملعب أحمد بن علي، يعقبها لقاء قطر وفلسطين عند 7:30 مساءً على ملعب البيت.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية كأس العرب، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي: "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات: الكأس القطرية، دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية، الكويت الرياضية وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.