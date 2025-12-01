https://sarabic.ae/20251201/قطر-وفلسطين-تفتتحان-كأس-العرب-2025--5-قنوات-مجانية-تنقل-الحدث-1107670112.html

قطر وفلسطين تفتتحان كأس العرب 2025 ... 5 قنوات مجانية تنقل الحدث

سبوتنيك عربي

تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات كأس العرب 2025، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث يفتتح المنتخب القطري صاحب الأرض البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني وسط اهتمام... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

رياضة

قطر

العالم

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg

ويشارك المنتخب القطري في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين، واستقراره الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم أكرم عفيف صاحب التأثير الأكبر في النسخة الماضية من كأس آسيا، ومعه الحارس مشعل برشم ولاعبو الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، إلى جانب خبرات مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.وسيغيب عن صفوف قطر عدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم خوخي بوعلام، المعز علي، إضافة إلى المصابين أحمد الراوي وأحمد الجانحي وبيدرو ميجيل. ورغم ذلك، يعول “العنابي” على عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد النجاحات الجماهيرية الكبيرة في كأس آسيا الأخيرة.كما خطف الحارس عبد الهادي ياسين والمدافع أحمد طه الأنظار بقصتهما التي عكست إصرار اللاعبين على تمثيل فلسطين رغم التعقيدات الإدارية والإنسانية. ورغم محدودية تاريخ المواجهات بين المنتخبين، فإن آخر لقاء جمعهما في كأس آسيا كان مثيرا وانتهى بفوز قطر 2-1 في دور الـ16، ما يضمن طابعاً تنافسياً قوياً لمباراة اليوم. ومن المتوقع أن يشهد ملعب البيت حضوراً عربياً لافتا، يجمع بين دعم المنتخب القطري وتشجيع الفلسطينيين، في مشهد يعكس ما تمثله البطولة من قيمة رياضية وإنسانية. وقد اكتسبت قطر خبرات تنظيمية كبيرة بعد استضافة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العالم تحت 17 عاماً. فيما ستنقل 5 قنوات مجانية كأس العرب، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي: "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات: الكأس القطرية، دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية، الكويت الرياضية وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماقبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو

قطر

