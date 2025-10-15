https://sarabic.ae/20251015/لأول-مرة-في-التاريخ-7-منتخبات-عربية-في-نهائيات-كأس-العالم-1106024856.html
لأول مرة في التاريخ... 7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
تأهل منتخبا السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في الجولة الثالثة من مباريات الملحق الآسيوي، ليرتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى...
2025-10-15T09:35+0000
2025-10-15T09:35+0000
2025-10-15T09:35+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
ووفقا للتصفيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها 7 منتخبات عربية لهذا العرس الكروي العالمي، مع توافر فرصة لأن يلتحق منتخب عربي ثامن لبطولة كأس العالم، إذ سيلتقي منتخبا الإمارات والعراق يومي 13 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، في فرصة أخيرة لبلوغ نهائيات مونديال 2026، الذي تستضيفه 3 دول أمريكية هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ويعود الفضل في تأهل 7 منتخبات عربية لكأس العالم إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كرة القدم العالمية.وهذه هي المرة السابعة التي تتأهل فيها السعودية إلى نهائيات كأس العالم، بينما هي المرة الثانية لقطر (بعد الأولى عندما استضافت البطولة على أرضها)، والأولى للأردن.وسبق لكل من المغرب وتونس أن تأهلا للبطولة 6 مرات، أي أن هذه هي المرة السابعة التي يتأهل فيه المنتخبان، فيما تأهلت الجزائر 5 مرات ومصر 4 مرات.وسبق أن تأهلت منتخبات الكويت والعراق والإمارات في بطولات سابقة، مع بقاء الأمل في تأهل إما الإمارات أو العراق للملحق العالمي.
تأهل منتخبا السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في الجولة الثالثة من مباريات الملحق الآسيوي، ليرتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال 2026، إلى 7 منتخبات في سابقة تاريخية.
ووفقا للتصفيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها 7 منتخبات عربية لهذا العرس الكروي العالمي، مع توافر فرصة لأن يلتحق منتخب عربي ثامن لبطولة كأس العالم، إذ سيلتقي منتخبا الإمارات والعراق يومي 13 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، في فرصة أخيرة لبلوغ نهائيات مونديال 2026، الذي تستضيفه 3 دول أمريكية هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويعود الفضل في تأهل 7 منتخبات عربية لكأس العالم إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كرة القدم العالمية.
وكان منتخب الأردن
أول منتخب عربي يضمن تأهله لنهائيات كأس العالم المقبل، قبل أن تلحق به منتخبات عربية أفريقية أخرى، فيما كان المنتخب المغربي أول منتخب عربي من أفريقيا يضمن التأهل قبل أن تلحق به منتخبات تونس ومصر والجزائر.
وهذه هي المرة السابعة التي تتأهل فيها السعودية إلى نهائيات كأس العالم، بينما هي المرة الثانية لقطر (بعد الأولى عندما استضافت البطولة على أرضها)، والأولى للأردن.
وسبق لكل من المغرب وتونس أن تأهلا للبطولة 6 مرات، أي أن هذه هي المرة السابعة التي يتأهل فيه المنتخبان، فيما تأهلت الجزائر 5 مرات ومصر 4 مرات.
وسبق أن تأهلت منتخبات الكويت والعراق والإمارات في بطولات سابقة، مع بقاء الأمل في تأهل إما الإمارات أو العراق للملحق العالمي.