البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251127/البرتغال-بطلا-لكأس-العالم-لكرة-القدم-تحت-17-عاما--1107568306.html
البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما
البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما
سبوتنيك عربي
توج منتخب البرتغال بطلا لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر "فيفا 2025"، اليوم الخميس، بعد فوزه على النمسا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T20:26+0000
2025-11-27T20:26+0000
مجتمع
مباراة
النمسا
البرتغال
أخبار كاس العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103311/36/1033113610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f8cffb67a3f443527381c2b6ccb1ea73.jpg
ويعود الفضل في فوز المنتخب البرتغالي إلى المهاجم أنيسيو كابرال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.اتسمت المباراة بالتكافؤ في معظم فتراتها، مع تفوق طفيف للبرتغال، ولعب المنتخب البرتغالي ببراغماتية عالية واعتمد على دفاع منظم، مما سمح له بالحفاظ على تقدمه، حسب ما ورد على موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا".ومن إحدى هذه الهجمات المرتدة، انطلق حسن ديشكو بحرية وأجبر حارس مرمى البرتغال، روماريو كونيا، على تصد رائع لتسديدة منه، وكادت النمسا أن تتقدم عبر هدافها، يوهانس موسر، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع البرتغال أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 13.بشكل عام حافظت النمسا على توازنها في وسط الملعب واعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة، لكن دفاع البرتغال صمد أمام محاولاتهم، وأخيرا، كسرت البرتغال الجمود في الدقيقة 33 عندما حول أنيسيو كابرال تمريرة عرضية من زميله داخل منطقة الجزاء إلى هدفه السابع في البطولة.وسنحت لدانيال فراوشر فرصة لمعادلة النتيجة بعد استلامه الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة، لكن القائم الأيمن أنقذ حارس المرمى البرتغالي روماريو كونيا، ومنع النمسا من أفضل فرصها في الدقيقة 85.حافظت البرتغال على تقدمها حتى صافرة النهاية، محرزة لقبها الأول في كأس العالم.على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025
https://sarabic.ae/20251116/بعد-اكتساح-أرمينيا-بـ-9-أهداف-البرتغال-تتأهل-لمونديال-2026-1107167432.html
https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html
النمسا
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103311/36/1033113610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d002e1d1a35ca66f5c8224617fbdaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مباراة, النمسا, البرتغال, أخبار كاس العالم, رياضة
مباراة, النمسا, البرتغال, أخبار كاس العالم, رياضة

البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

20:26 GMT 27.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمراسم افتتاح كأس العالم "فيفا" روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو
مراسم افتتاح كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توج منتخب البرتغال بطلا لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر "فيفا 2025"، اليوم الخميس، بعد فوزه على النمسا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي.
ويعود الفضل في فوز المنتخب البرتغالي إلى المهاجم أنيسيو كابرال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.
اتسمت المباراة بالتكافؤ في معظم فتراتها، مع تفوق طفيف للبرتغال، ولعب المنتخب البرتغالي ببراغماتية عالية واعتمد على دفاع منظم، مما سمح له بالحفاظ على تقدمه، حسب ما ورد على موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا".
في المقابل، حاولت النمسا، التي تأهلت لأول مرة إلى النهائي، اختراق دفاع البرتغال بالاعتماد على الأجنحة في هجماتها، لكن النتيجة بقيت على حالها، وسنحت للبرتغال فرصةٌ عبر مهاجمها أنيسيو كابرال، الذي راوغ العديد من المدافعين وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة السابعة، وردت النمسا بتسديدة من دوارتي كونيا، التي مرت هي الأخرى بجوار القائم الأيمن.
كريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
مجتمع
بعد اكتساح أرمينيا بـ 9 أهداف.. البرتغال تتأهل لمونديال 2026
16 نوفمبر, 17:43 GMT
ومن إحدى هذه الهجمات المرتدة، انطلق حسن ديشكو بحرية وأجبر حارس مرمى البرتغال، روماريو كونيا، على تصد رائع لتسديدة منه، وكادت النمسا أن تتقدم عبر هدافها، يوهانس موسر، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع البرتغال أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 13.
بشكل عام حافظت النمسا على توازنها في وسط الملعب واعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة، لكن دفاع البرتغال صمد أمام محاولاتهم، وأخيرا، كسرت البرتغال الجمود في الدقيقة 33 عندما حول أنيسيو كابرال تمريرة عرضية من زميله داخل منطقة الجزاء إلى هدفه السابع في البطولة.
في الشوط الثاني، سعت النمسا إلى العودة في النتيجة، وأجرى مدربها، هيرمان ستادلر، عدة تغييرات لتعزيز هجومها في الثلث الأخير من الملعب، وتصدى حارس المرمى البرتغالي روماريو كونيا لتسديدة حاسمة أخرى، بتصديه الرائع لركلة حرة ملتفة من المهاجم النمساوي في الدقيقة 77.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
20 نوفمبر, 13:15 GMT
وسنحت لدانيال فراوشر فرصة لمعادلة النتيجة بعد استلامه الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة، لكن القائم الأيمن أنقذ حارس المرمى البرتغالي روماريو كونيا، ومنع النمسا من أفضل فرصها في الدقيقة 85.
حافظت البرتغال على تقدمها حتى صافرة النهاية، محرزة لقبها الأول في كأس العالم.
على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم
"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала