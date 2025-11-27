https://sarabic.ae/20251127/البرتغال-بطلا-لكأس-العالم-لكرة-القدم-تحت-17-عاما--1107568306.html

البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

سبوتنيك عربي

توج منتخب البرتغال بطلا لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر "فيفا 2025"، اليوم الخميس، بعد فوزه على النمسا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد...

ويعود الفضل في فوز المنتخب البرتغالي إلى المهاجم أنيسيو كابرال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.اتسمت المباراة بالتكافؤ في معظم فتراتها، مع تفوق طفيف للبرتغال، ولعب المنتخب البرتغالي ببراغماتية عالية واعتمد على دفاع منظم، مما سمح له بالحفاظ على تقدمه، حسب ما ورد على موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا".ومن إحدى هذه الهجمات المرتدة، انطلق حسن ديشكو بحرية وأجبر حارس مرمى البرتغال، روماريو كونيا، على تصد رائع لتسديدة منه، وكادت النمسا أن تتقدم عبر هدافها، يوهانس موسر، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع البرتغال أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 13.بشكل عام حافظت النمسا على توازنها في وسط الملعب واعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة، لكن دفاع البرتغال صمد أمام محاولاتهم، وأخيرا، كسرت البرتغال الجمود في الدقيقة 33 عندما حول أنيسيو كابرال تمريرة عرضية من زميله داخل منطقة الجزاء إلى هدفه السابع في البطولة.وسنحت لدانيال فراوشر فرصة لمعادلة النتيجة بعد استلامه الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة، لكن القائم الأيمن أنقذ حارس المرمى البرتغالي روماريو كونيا، ومنع النمسا من أفضل فرصها في الدقيقة 85.حافظت البرتغال على تقدمها حتى صافرة النهاية، محرزة لقبها الأول في كأس العالم.على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025

