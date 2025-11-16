عربي
مدار الليل والنهار
بعد اكتساح أرمينيا بـ 9 أهداف.. البرتغال تتأهل لمونديال 2026
بعد اكتساح أرمينيا بـ 9 أهداف.. البرتغال تتأهل لمونديال 2026
سبوتنيك عربي
حسم منتخب البرتغال تأهله لبطولة كأس العالم 2026 بفوز كاسح على أرمينيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T17:43+0000
2025-11-16T17:43+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
البرتغال
منتخب البرتغال الوطني
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أرمينيا
كأس العالم 2026
ذكر ذلك موقع "الفيفا" الرسمي، بعد المباراة التي انتهت بنتيجة (9 - 1) لصالح المنتخب البرتغالي، الذي افتتح التسجيل عن طريق مدافعه ريناتو فيغا في الدقيقة الـ 7.ورغم تعادل إدوارد سيبرستيان للمنتخب الأرميني في الدقيقة 18، لكن سرعان ما سجل المنتخب البرتغالي الهدف الثاني عن طريق غونزالو راموس في الدقيقة 28.وفي الدقيقة 30، أحرز جواو نيفيز الهدف الثالث لمنتخب البرتغال ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع في اللقاء بالدقيقة 41، واستمر المنتخب البرتغالي في إحراز الأهداف حتى سجل 9 أهداف في شباك منتخب أرمينيا خلال المباراة.وبهذه النتيجة أصبح منتخب البرتغالي على قمة ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه منتخب أيرلندا، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا، عند ثلاث نقاط، وأصبح في آخر المجموعة لتتلاشى آماله في الوصول إلى المونديال.وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء في ظل غياب نجمه وقائده المخضرم كريستيانو رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية، بسبب إيقافه عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخبه مع منتخب أيرلندا، الخميس الماضي، في الجولة الخامسة.يذكر أن هذه هي المرة الـ 9 التي يتأهل فيها منتخب البرتغال إلى كأس العالم، حيث يسعى نجمه رونالدو في اختتام مسيرته الكروية بالفوز بالبطولة.
بعد اكتساح أرمينيا بـ 9 أهداف.. البرتغال تتأهل لمونديال 2026

17:43 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Pavel Golovkinكريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم
كريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
تابعنا عبر
حسم منتخب البرتغال تأهله لبطولة كأس العالم 2026 بفوز كاسح على أرمينيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية.
ذكر ذلك موقع "الفيفا" الرسمي، بعد المباراة التي انتهت بنتيجة (9 - 1) لصالح المنتخب البرتغالي، الذي افتتح التسجيل عن طريق مدافعه ريناتو فيغا في الدقيقة الـ 7.
ورغم تعادل إدوارد سيبرستيان للمنتخب الأرميني في الدقيقة 18، لكن سرعان ما سجل المنتخب البرتغالي الهدف الثاني عن طريق غونزالو راموس في الدقيقة 28.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
أمس, 21:06 GMT
وفي الدقيقة 30، أحرز جواو نيفيز الهدف الثالث لمنتخب البرتغال ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع في اللقاء بالدقيقة 41، واستمر المنتخب البرتغالي في إحراز الأهداف حتى سجل 9 أهداف في شباك منتخب أرمينيا خلال المباراة.
وبهذه النتيجة أصبح منتخب البرتغالي على قمة ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه منتخب أيرلندا، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا، عند ثلاث نقاط، وأصبح في آخر المجموعة لتتلاشى آماله في الوصول إلى المونديال.
وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء في ظل غياب نجمه وقائده المخضرم كريستيانو رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية، بسبب إيقافه عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخبه مع منتخب أيرلندا، الخميس الماضي، في الجولة الخامسة.
يذكر أن هذه هي المرة الـ 9 التي يتأهل فيها منتخب البرتغال إلى كأس العالم، حيث يسعى نجمه رونالدو في اختتام مسيرته الكروية بالفوز بالبطولة.
