أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/أول-تحرك-من-الاتحاد-البرتغالي-لإنقاذ-مشاركة-الدون-في-كأس-العالم-1107141965.html
أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم
أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم
سبوتنيك عربي
بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم جهوده القانونية لتخفيف عقوبة الإيقاف المتوقعة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) ضد النجم كريستيانو رونالدو، الملقب... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T16:20+0000
2025-11-15T16:20+0000
البرتغال
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
وخسر المنتخب البرتغالي المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026 إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر. سيغيب رونالدو بالتأكيد عن المباراة الأخيرة أمام أرمينيا غدا الأحد، حيث يحتاج البرتغال للفوز فقط لضمان التأهل المباشر، بينما قد يدفع التعادل أو الخسارة، مع فوز محتمل للمجر على أيرلندا، الفريق إلى الملحق الأوروبي. ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20251111/الدون--أنا-سعودي-وأحب-البحر-الأحمر-1106979155.html
https://sarabic.ae/20251103/الدون-يرد-على-روني-لن-أكون-متواضعا-ميسي-ليس-أفضل-مني-فيديو-1106695268.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البرتغال, رياضة, منوعات
البرتغال, رياضة, منوعات

أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم

16:20 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم جهوده القانونية لتخفيف عقوبة الإيقاف المتوقعة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) ضد النجم كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، عقب طرده الأول في مسيرته الدولية خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2026 أمام أيرلندا الشمالية يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته مواقع رياضية.
وخسر المنتخب البرتغالي المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
"الدون": أنا سعودي وأحب البحر الأحمر
11 نوفمبر, 14:38 GMT
أظهر الحكم بطاقة صفراء أولية لرونالدو، لكنه عاد عن قراره بعد مراجعة "الفيديو المساعد" (فار)، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة، في حدث وُصف بأنه "الأول من نوعه" في مسيرة اللاعب البالغ 40 عامًا مع المنتخب، بعد 226 مباراة و143 هدفًا.
ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026 إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر.
نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
"الدون" يرد على روني: لن أكون متواضعا.. ميسي ليس أفضل مني.. فيديو
3 نوفمبر, 17:53 GMT
سيغيب رونالدو بالتأكيد عن المباراة الأخيرة أمام أرمينيا غدا الأحد، حيث يحتاج البرتغال للفوز فقط لضمان التأهل المباشر، بينما قد يدفع التعادل أو الخسارة، مع فوز محتمل للمجر على أيرلندا، الفريق إلى الملحق الأوروبي.
ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала