أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم

بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم جهوده القانونية لتخفيف عقوبة الإيقاف المتوقعة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) ضد النجم كريستيانو رونالدو، الملقب... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وخسر المنتخب البرتغالي المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026 إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر. سيغيب رونالدو بالتأكيد عن المباراة الأخيرة أمام أرمينيا غدا الأحد، حيث يحتاج البرتغال للفوز فقط لضمان التأهل المباشر، بينما قد يدفع التعادل أو الخسارة، مع فوز محتمل للمجر على أيرلندا، الفريق إلى الملحق الأوروبي. ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

