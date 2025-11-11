عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
أمساليوم
بث مباشر
"الدون": أنا سعودي وأحب البحر الأحمر
"الدون": أنا سعودي وأحب البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، أنه اختار العيش في السعودية إيماناً بقدرتها على تحقيق طموحاتها المستقبلية، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال رونالدو خلال كلمته في منتدى "تورايز 2025"، المنعقد في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن قراره بالانتقال إلى السعودية كان صائباً، وهو ما أثبته الواقع لاحقاً، وفقا لقناة "العربية". وقال رونالدو في فيديو سابق نشره النادي عبر "يوتيوب": "عائلتي تدعم قراراتي دائماً، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة. السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جداً، ولهذا نرغب في البقاء والعيش هنا". وأضاف: "هدفي هو مواصلة الفوز بالألقاب مع النصر، وما زلت أؤمن بذلك، ولهذا جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلاً في السعودية". وختم رونالدو بالتأكيد على قوة الدوري السعودي، معتبرًا إياه من بين أقوى خمسة دوريات في العالم، متوقعاً أن تكون كأس العالم 2034 "الأجمل في التاريخ".وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس"، أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي، قائلا: "النصر للأبد". وكان كريستيانو رونالدو انضم لنادي "النصر" في 2023، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، لكنه لم يحقق أي لقب محلي أو قاري رغم تصدره قائمة هدافي الدوري بـ25 هدفا. ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034. وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، أنه اختار العيش في السعودية إيماناً بقدرتها على تحقيق طموحاتها المستقبلية، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً بعد قضائه قرابة ثلاثة أعوام مع نادي النصر.
وقال رونالدو خلال كلمته في منتدى "تورايز 2025"، المنعقد في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن قراره بالانتقال إلى السعودية كان صائباً، وهو ما أثبته الواقع لاحقاً، وفقا لقناة "العربية".
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر, 19:28 GMT

وأعرب عن حبّه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر، معبّرًا عن رغبته في أن يكون جزءا من المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.

وقال رونالدو في فيديو سابق نشره النادي عبر "يوتيوب": "عائلتي تدعم قراراتي دائماً، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة. السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جداً، ولهذا نرغب في البقاء والعيش هنا".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
21 سبتمبر, 09:50 GMT
وأضاف: "هدفي هو مواصلة الفوز بالألقاب مع النصر، وما زلت أؤمن بذلك، ولهذا جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلاً في السعودية".
وختم رونالدو بالتأكيد على قوة الدوري السعودي، معتبرًا إياه من بين أقوى خمسة دوريات في العالم، متوقعاً أن تكون كأس العالم 2034 "الأجمل في التاريخ".

وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس"، أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي، قائلا: "النصر للأبد".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
21 يوليو, 20:16 GMT
ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
وكان كريستيانو رونالدو انضم لنادي "النصر" في 2023، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، لكنه لم يحقق أي لقب محلي أو قاري رغم تصدره قائمة هدافي الدوري بـ25 هدفا.
ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034.
وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.
