"الدون" يرد على روني: لن أكون متواضعا.. ميسي ليس أفضل مني.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"الدون" يرد على روني: لن أكون متواضعا.. ميسي ليس أفضل مني.. فيديو

17:53 GMT 03.11.2025
© Photo / x.comنجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي
نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأي زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي كـ"الأفضل في التاريخ"، مؤكداً أنه "لا يوافق" و"لن يتواضع" في هذه المقارنة.
وفي مقطع دعائي لمقابلته المرتقبة مع الإعلامي بيرس مورغان، سُئل رونالدو عن تصريح روني: "قال إنه لا يكرهك، لكنه يرى ميسي أفضل منك"، ليرد فوراً: "لا مشكلة، لكنني لا أوافقه الرأي.. ولا أريد أن أكون متواضعاً"، وفقا لوسائل إعلام رياضية.

وكان روني قد برر اختياره في برنامج "The Overlap"، قائلاً: "ميسي يمتلك لمسة فنية إضافية، ذلك الإبداع الذي أحبه"، مضيفاً: "كلاهما مذهلان، وربما الأفضل في تاريخ اللعبة".

وتُبث المقابلة الكاملة لرونالدو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
بعد هدفه في مرمى الفيحاء.. ما هو ترتيب رونالدو بين هدافي النصر على مر التاريخ؟
1 نوفمبر, 20:07 GMT
وكانت صحيفة إسبانية قد أشارت، الجمعة قبل الماضية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالان يتصدران عناوين كرة القدم في 2025، مشيرة إلى أن هذا العام سيصبح شاهدا جديدا على استمرار ما وصفته بـ "الصراع الخالد".
وبحسب الصحيفة، فإنه مع مغادرة ميسي لبرشلونة ورونالدو لنادي ريال مدريد، حافظ النجمان على تألقهما خارج الدوري الإسباني بصورة خاصة والكرة الأوروبية بصورة عامة.
وحتى الآن بلغ مجموع ما سجله النجمان في 2025 نحو 70 هدفا رغم لعب ميسي في أمريكا ورونالدو في السعودية.
وتقول الصحيفة إن ميسي، أحدث انطلاقة جديدة في الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى نادي "إنتر ميامي" إضافة إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث خاض 47 مباراة رسمية سجل خلالها 39 هدفا، منها 37 بقميص الفريق الأمريكي وهدفان مع منتخب الأرجنتين.
كما اقترب ميسي من تحقيق رقم تاريخي ببلوغه 400 تمريرة حاسمة في مسيرته، إذ أسهم أداؤه الإبداعي وقيادته الفنية في تحويل "إنتر ميامي" إلى أحد أبرز فرق الدوري.
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
مجتمع
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
28 أكتوبر, 14:49 GMT
وفي المقابل، يواصل رونالدو تألقه مع نادي "النصر" السعودي ومنتخب البرتغال، حيث سجل 33 هدفا في 37 مباراة رسمية، بينها 24 مع الفريق السعودي و8 على الصعيد الدولي، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفا.
وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين تجاوزا منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها يؤكدان أن مستواهما لا يزال في القمة.
وبينما يحافظ ميسي، على قدراته المهارية في اللعب، فإن رونالدو لا يزال قادرا على اللعب بفعالية عالية فيما يتعلق بإنهاء الهجمات ودقة التهديف.
ويبدو أن عام 2025 سيبقى شاهدًا جديدًا على استمرار هذا الصراع الخالد بين أسطورتين لا تزالان تتصدران عناوين كرة القدم العالمية.
