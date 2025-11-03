https://sarabic.ae/20251103/الدون-يرد-على-روني-لن-أكون-متواضعا-ميسي-ليس-أفضل-مني-فيديو-1106695268.html

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأي زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي كـ"الأفضل في التاريخ"، مؤكداً أنه "لا... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي مقطع دعائي لمقابلته المرتقبة مع الإعلامي بيرس مورغان، سُئل رونالدو عن تصريح روني: "قال إنه لا يكرهك، لكنه يرى ميسي أفضل منك"، ليرد فوراً: "لا مشكلة، لكنني لا أوافقه الرأي.. ولا أريد أن أكون متواضعاً"، وفقا لوسائل إعلام رياضية.وتُبث المقابلة الكاملة لرونالدو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني.وكانت صحيفة إسبانية قد أشارت، الجمعة قبل الماضية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالان يتصدران عناوين كرة القدم في 2025، مشيرة إلى أن هذا العام سيصبح شاهدا جديدا على استمرار ما وصفته بـ "الصراع الخالد". وبحسب الصحيفة، فإنه مع مغادرة ميسي لبرشلونة ورونالدو لنادي ريال مدريد، حافظ النجمان على تألقهما خارج الدوري الإسباني بصورة خاصة والكرة الأوروبية بصورة عامة. وحتى الآن بلغ مجموع ما سجله النجمان في 2025 نحو 70 هدفا رغم لعب ميسي في أمريكا ورونالدو في السعودية.كما اقترب ميسي من تحقيق رقم تاريخي ببلوغه 400 تمريرة حاسمة في مسيرته، إذ أسهم أداؤه الإبداعي وقيادته الفنية في تحويل "إنتر ميامي" إلى أحد أبرز فرق الدوري. وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين تجاوزا منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها يؤكدان أن مستواهما لا يزال في القمة. وبينما يحافظ ميسي، على قدراته المهارية في اللعب، فإن رونالدو لا يزال قادرا على اللعب بفعالية عالية فيما يتعلق بإنهاء الهجمات ودقة التهديف. ويبدو أن عام 2025 سيبقى شاهدًا جديدًا على استمرار هذا الصراع الخالد بين أسطورتين لا تزالان تتصدران عناوين كرة القدم العالمية.

