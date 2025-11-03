"الدون" يرد على روني: لن أكون متواضعا.. ميسي ليس أفضل مني.. فيديو
رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأي زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي كـ"الأفضل في التاريخ"، مؤكداً أنه "لا يوافق" و"لن يتواضع" في هذه المقارنة.
وفي مقطع دعائي لمقابلته المرتقبة مع الإعلامي بيرس مورغان، سُئل رونالدو عن تصريح روني: "قال إنه لا يكرهك، لكنه يرى ميسي أفضل منك"، ليرد فوراً: "لا مشكلة، لكنني لا أوافقه الرأي.. ولا أريد أن أكون متواضعاً"، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
وكان روني قد برر اختياره في برنامج "The Overlap"، قائلاً: "ميسي يمتلك لمسة فنية إضافية، ذلك الإبداع الذي أحبه"، مضيفاً: "كلاهما مذهلان، وربما الأفضل في تاريخ اللعبة".
وتُبث المقابلة الكاملة لرونالدو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت صحيفة إسبانية قد أشارت، الجمعة قبل الماضية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالان يتصدران عناوين كرة القدم في 2025، مشيرة إلى أن هذا العام سيصبح شاهدا جديدا على استمرار ما وصفته بـ "الصراع الخالد".
The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025
Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).
📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj
وبحسب الصحيفة، فإنه مع مغادرة ميسي لبرشلونة ورونالدو لنادي ريال مدريد، حافظ النجمان على تألقهما خارج الدوري الإسباني بصورة خاصة والكرة الأوروبية بصورة عامة.
وحتى الآن بلغ مجموع ما سجله النجمان في 2025 نحو 70 هدفا رغم لعب ميسي في أمريكا ورونالدو في السعودية.
وتقول الصحيفة إن ميسي، أحدث انطلاقة جديدة في الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى نادي "إنتر ميامي" إضافة إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث خاض 47 مباراة رسمية سجل خلالها 39 هدفا، منها 37 بقميص الفريق الأمريكي وهدفان مع منتخب الأرجنتين.
كما اقترب ميسي من تحقيق رقم تاريخي ببلوغه 400 تمريرة حاسمة في مسيرته، إذ أسهم أداؤه الإبداعي وقيادته الفنية في تحويل "إنتر ميامي" إلى أحد أبرز فرق الدوري.
28 أكتوبر, 14:49 GMT
وفي المقابل، يواصل رونالدو تألقه مع نادي "النصر" السعودي ومنتخب البرتغال، حيث سجل 33 هدفا في 37 مباراة رسمية، بينها 24 مع الفريق السعودي و8 على الصعيد الدولي، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفا.
وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين تجاوزا منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها يؤكدان أن مستواهما لا يزال في القمة.
وبينما يحافظ ميسي، على قدراته المهارية في اللعب، فإن رونالدو لا يزال قادرا على اللعب بفعالية عالية فيما يتعلق بإنهاء الهجمات ودقة التهديف.
ويبدو أن عام 2025 سيبقى شاهدًا جديدًا على استمرار هذا الصراع الخالد بين أسطورتين لا تزالان تتصدران عناوين كرة القدم العالمية.