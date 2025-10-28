عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
سبوتنيك عربي
يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التفكير في الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة، المقرر إقامتها عام 2026 في الولايات المتحدة... 28.10.2025
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
رياضة
وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أعرب ميسي (38 عاماً) عن شغفه بالبطولة، قائلاً: "المشاركة في كأس العالم أمر استثنائي، وسأحب التواجد فيها".وسيبلغ قائد "التانغو" عامه الـ39 أثناء البطولة. وعن احتمال مشاركته للمرة السادسة في المونديال، أوضح ميسي: "أريد التواجد هناك، أن أشعر بالراحة، وأن أقدم إسهاماً مهماً لمنتخب بلادي عندما أشارك. سأعيد تقييم ذلك يومياً مع بدء فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل".وشدد على أنه يريد التأكد من قدرته على تقديم 100% من مستواه، مضيفاً أن مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني لن تكون منطقية إلا إذا تحسن أداء الفريق ككل.وقال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس الماضي، إن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بحلم تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسيرته المقبلة في ملعب النادي الجديد ستكون فريدة. جاء ذلك تعليقا على تجديد عقد ميسي لموسمين مقبلين، حسبما أعلن نادي إنتر ميامي، الخميس الماضي، على موقعه الرسمي ليؤكد بقاء ميسى مع الفريق الأمريكي حتى يونيو/ حزيران 2028. وتعكس هذه الخطوة التزام اللاعب بمواصلة مشروع النادي الطموح في الدوري الأمريكي، وهو ما ظهر في تصريحاته التي قال فيها: "منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا متحمس حقا لمواصلة اللعب هنا". يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف.وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على "الحذاء الذهبي" لعام 2025 بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة. وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"

14:49 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Andres Kudackiاحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التفكير في الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة، المقرر إقامتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أعرب ميسي (38 عاماً) عن شغفه بالبطولة، قائلاً: "المشاركة في كأس العالم أمر استثنائي، وسأحب التواجد فيها".

لكنه أكد عدم اتخاذ قرارا نهائيا بعد، مشيراً إلى أنه سينتظر "رد فعل جسده خلال الأشهر المقبلة".

وسيبلغ قائد "التانغو" عامه الـ39 أثناء البطولة.
صحيفة إسبانية تتحدث عن "الصراع الخالد" بين ميسي ورونالدو
24 أكتوبر, 20:30 GMT
وعن احتمال مشاركته للمرة السادسة في المونديال، أوضح ميسي: "أريد التواجد هناك، أن أشعر بالراحة، وأن أقدم إسهاماً مهماً لمنتخب بلادي عندما أشارك. سأعيد تقييم ذلك يومياً مع بدء فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل".
وشدد على أنه يريد التأكد من قدرته على تقديم 100% من مستواه، مضيفاً أن مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني لن تكون منطقية إلا إذا تحسن أداء الفريق ككل.

وقال ميسي: "فزنا بالنسخة الأخيرة، ومن الرائع أن نتمكن من الدفاع عن لقبنا"، لافتا إلى أن اللعب مع المنتخب الوطني يظل "حلماً، خاصة في البطولات الكبرى".

وقال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس الماضي، إن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بحلم تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسيرته المقبلة في ملعب النادي الجديد ستكون فريدة.
إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028
23 أكتوبر, 20:52 GMT
جاء ذلك تعليقا على تجديد عقد ميسي لموسمين مقبلين، حسبما أعلن نادي إنتر ميامي، الخميس الماضي، على موقعه الرسمي ليؤكد بقاء ميسى مع الفريق الأمريكي حتى يونيو/ حزيران 2028.
وتعكس هذه الخطوة التزام اللاعب بمواصلة مشروع النادي الطموح في الدوري الأمريكي، وهو ما ظهر في تصريحاته التي قال فيها: "منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا متحمس حقا لمواصلة اللعب هنا".
وأضاف ميسي: "ننتظر افتتاح ملعب ميامي فريدوم بارك، ونتطلع بشوق لاكتمال الملعب لنعيش تجربة استثنائية نحن والجماهير، وستكون لحظة مميزة في مسيرتنا".
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف.
وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على "الحذاء الذهبي" لعام 2025 بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.
