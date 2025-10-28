https://sarabic.ae/20251028/ميسي-يعلق-على-إمكانية-المشاركة-في-مونديال-2026-سأنتظر-رغبة-جسدي--1106484934.html

ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"

ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"

سبوتنيك عربي

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التفكير في الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة، المقرر إقامتها عام 2026 في الولايات المتحدة... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T14:49+0000

2025-10-28T14:49+0000

2025-10-28T14:49+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064090812_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_817a0b57d697b3d52269fd45a9ffc5e5.jpg

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أعرب ميسي (38 عاماً) عن شغفه بالبطولة، قائلاً: "المشاركة في كأس العالم أمر استثنائي، وسأحب التواجد فيها".وسيبلغ قائد "التانغو" عامه الـ39 أثناء البطولة. وعن احتمال مشاركته للمرة السادسة في المونديال، أوضح ميسي: "أريد التواجد هناك، أن أشعر بالراحة، وأن أقدم إسهاماً مهماً لمنتخب بلادي عندما أشارك. سأعيد تقييم ذلك يومياً مع بدء فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل".وشدد على أنه يريد التأكد من قدرته على تقديم 100% من مستواه، مضيفاً أن مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني لن تكون منطقية إلا إذا تحسن أداء الفريق ككل.وقال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس الماضي، إن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بحلم تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسيرته المقبلة في ملعب النادي الجديد ستكون فريدة. جاء ذلك تعليقا على تجديد عقد ميسي لموسمين مقبلين، حسبما أعلن نادي إنتر ميامي، الخميس الماضي، على موقعه الرسمي ليؤكد بقاء ميسى مع الفريق الأمريكي حتى يونيو/ حزيران 2028. وتعكس هذه الخطوة التزام اللاعب بمواصلة مشروع النادي الطموح في الدوري الأمريكي، وهو ما ظهر في تصريحاته التي قال فيها: "منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا متحمس حقا لمواصلة اللعب هنا". يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف.وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على "الحذاء الذهبي" لعام 2025 بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة. وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.

https://sarabic.ae/20251024/صحيفة-إسبانية-تتحدث-عن-الصراع-الخالد-بين-ميسي-ورونالدو-1106368284.html

https://sarabic.ae/20251023/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-تجديد-عقد-ميسي-حتى-2028-1106334305.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة