https://sarabic.ae/20251023/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-تجديد-عقد-ميسي-حتى-2028-1106334305.html

إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028

إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028

سبوتنيك عربي

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بحلم تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسيرته المقبلة في ملعب... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T20:52+0000

2025-10-23T20:52+0000

2025-10-23T20:52+0000

مجتمع

رياضة

ليونيل ميسي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39bb78f5678c63d19b1fc3de5fdecd9b.jpg

جاء ذلك تعليقا على تجديد عقد ميسي لموسمين مقبلين، حسبما أعلن نادي إنتر ميامي، اليوم الخميس، على موقعه الرسمي ليؤكد بقاء ميسى مع الفريق الأمريكي حتى يونيو/ حزيران 2028.وتعكس هذه الخطوة التزام اللاعب بمواصلة مشروع النادي الطموح في الدوري الأمريكي، وهو ما ظهر في تصريحاته التي قال فيها: "منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا متحمس حقا لمواصلة اللعب هنا".يذكر أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف.وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025 بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250630/تقارير-ميسي-يفكر-في-مغادرة-إنتر-ميامي-والعودة-إلى-برشلونة-ليست-في-الحسبان-1102229496.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية