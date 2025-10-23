https://sarabic.ae/20251023/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-تجديد-عقد-ميسي-حتى-2028-1106334305.html
إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028
إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2028
2025-10-23
قال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بحلم تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسيرته المقبلة في ملعب النادي الجديد ستكون فريدة.
جاء ذلك تعليقا على تجديد عقد ميسي لموسمين مقبلين، حسبما أعلن نادي إنتر ميامي، اليوم الخميس، على موقعه الرسمي ليؤكد بقاء ميسى مع الفريق الأمريكي حتى يونيو/ حزيران 2028.
وتعكس هذه الخطوة التزام اللاعب بمواصلة مشروع النادي
الطموح في الدوري الأمريكي، وهو ما ظهر في تصريحاته التي قال فيها: "منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا متحمس حقا لمواصلة اللعب هنا".
وأضاف ميسي: "ننتظر افتتاح ملعب ميامي فريدوم بارك، ونتطلع بشوق لاكتمال الملعب لنعيش تجربة استثنائية نحن والجماهير، وستكون لحظة مميزة في مسيرتنا".
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني
انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو/ تموز 2023، ضمن صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته الأوروبية، وكانت مدة عقده الأول عامان ونصف.
وخلال موسميه الماضيين مع الفريق، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي
لعام 2024، كما حصل على الحذاء الذهبي لعام 2025 بعد تسجيله 29 هدفا في 28 مباراة.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض ميسي 82 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 37 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته التاريخية في الملاعب الأمريكية.