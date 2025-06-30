https://sarabic.ae/20250630/تقارير-ميسي-يفكر-في-مغادرة-إنتر-ميامي-والعودة-إلى-برشلونة-ليست-في-الحسبان-1102229496.html

تقارير: ميسي يفكر في مغادرة إنتر ميامي.. والعودة إلى برشلونة ليست في الحسبان

تقارير: ميسي يفكر في مغادرة إنتر ميامي.. والعودة إلى برشلونة ليست في الحسبان

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية عن احتمال مغادرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نادي إنتر ميامي الأمريكي، مع نهاية عقده في ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مفاجأة من شأنها... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T18:22+0000

2025-06-30T18:22+0000

2025-06-30T18:22+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

ليونيل ميسي

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وأوضح الصحفي الأرجنتيني ستيبان إيدول، المقرب من ميسي، عبر وسائل إعلام إسبانية، أن "اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يفكر في الانتقال إلى دوري أكثر تنافسية قبل 6 أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".وأشار إيدول إلى أن "عقد ميسي مع إنتر ميامي، سينتهي مع نهاية 2025، ما سيمنحه حرية التعاقد مع أي نادٍ، مع افتتاح سوق الانتقالات الشتوية، بهدف خوض منافسات عالية المستوى تسمح له بالوصول إلى المونديال بأفضل حالة بدنية وفنية".وأضاف أن "مفاوضات تجديد العقد مع إنتر ميامي متوقفة حاليًا، ما يزيد من احتمالية رحيله، خاصة مع تزايد التكهنات حول وجهته المقبلة".ورغم التكهنات السابقة بإمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، حيث صنع تاريخه الأسطوري، إلا أن التقارير الحالية تشير إلى أن اللاعب غير مهتم بالعودة إلى النادي الكتالوني، في ظل استمرار خوان لابورتا، على رأس مجلس إدارته.كما ارتبط اسم ميسي، في الآونة الأخيرة، بالانتقال إلى الدوري السعودي، في خطوة قد تشبه رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو، إلى الهلال، ومع اقتراب نهاية عقده، يبقى السؤال الأكبر، أين سيرقص ميسي رقصته الأخيرة؟

https://sarabic.ae/20250626/هل-ينتقل-ميسي-للدوري-السعودي-1102080328.html

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منوعات, رياضة, ليونيل ميسي