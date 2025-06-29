https://sarabic.ae/20250629/باريس-سان-جيرمان-يكتسح-إنتر-ميامي-في-كأس-العالم-للأندية-1102194534.html

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

سبوتنيك عربي

تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة 4 - 0. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T19:23+0000

2025-06-29T19:23+0000

2025-06-29T19:23+0000

مجتمع

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

الولايات المتحدة الأمريكية

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أقيمت المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.وافتتح جواو نيفيز، التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة السادسة برأسية متقنة، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 39.وفي الدقيقة 44، أضاف مدافع إنتر ميامي توماس أفيليس، الهدف الثالث لصالح سان جيرمان بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم أشرف حكيمي الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط سيطرة تامة للفريق الفرنسي.وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من الجانبين دون أن تثمر عن أهداف، بينما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق طيلة المباراة بقميص إنتر ميامي، دون أن يتمكن من تقليص الفارق أو هز الشباك.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات في نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في 13 يوليو/ تموز المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 4 أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 6 أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية