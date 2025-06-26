https://sarabic.ae/20250626/هل-ينتقل-ميسي-للدوري-السعودي-1102080328.html
هل ينتقل ميسي للدوري السعودي
هل ينتقل ميسي للدوري السعودي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام محلية عن احتمال انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إلى صفوف الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T10:18+0000
2025-06-26T10:18+0000
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مجتمع
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وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية، أمس الأربعاء، أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، يعمل على عقد اجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل ميسي، خلال تواجدهما في أمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.ويفترض انتهاء عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في نهاية العام الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يرغب مسؤولو الهلال السعودي، في حسم صفقة ميسي لتدعيم صفوف الفريق.وأفادت الصحيفة بأن قائد المنتخب الأرجنتيني يرغب حاليا في خوض تجربة جديدة، وبات حالياً أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.ووصل فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمؤازرة فريقه خلال المباراة القادمة للفريق أمام نادي باتشوكا، والتي ستحسم عبور الهلال إلى الدور القادم من المسابقة، والمقررة فجر الجمعة.وكانت بعض الأنباء خلال الأيام الماضية، قد تحدثت عن اقتراب ميسي من الانضمام إلى دوري روشن السعودي، بعد أن أبدى وكيله تقبله للأمر، وأن هناك صراعا بين الأهلي والهلال لضمه.
https://sarabic.ae/20250528/تقرير-رونالدو-يعود-مجددا-للعب-ضد-ميسي-مواجهة-محتملة-خلال-أيام-1101043862.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, ليونيل ميسي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, ليونيل ميسي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
هل ينتقل ميسي للدوري السعودي
كشفت وسائل إعلام محلية عن احتمال انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إلى صفوف الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي.
وأوضحت صحيفة
"اليوم" السعودية، أمس الأربعاء، أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، يعمل على عقد اجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل ميسي، خلال تواجدهما في أمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ويفترض انتهاء عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في نهاية العام الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يرغب مسؤولو الهلال السعودي، في حسم صفقة ميسي لتدعيم صفوف الفريق.
وأفادت الصحيفة بأن قائد المنتخب الأرجنتيني
يرغب حاليا في خوض تجربة جديدة، وبات حالياً أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.
ووصل فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمؤازرة فريقه خلال المباراة القادمة للفريق أمام نادي باتشوكا، والتي ستحسم عبور الهلال إلى الدور القادم من المسابقة، والمقررة فجر الجمعة.
وكانت بعض الأنباء خلال الأيام الماضية، قد تحدثت عن اقتراب ميسي من الانضمام إلى دوري روشن السعودي، بعد أن أبدى وكيله تقبله للأمر، وأن هناك صراعا بين الأهلي والهلال لضمه.