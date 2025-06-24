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نبض افريقيا
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قوانين الاقتصاد
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عرب بوينت بودكاست
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12:33 GMT
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250624/ميسي-يتلقى-عرض-زواج-من-جدة-في-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1101993840.html
ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو
ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو
سبوتنيك عربي
تلقى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، "عرضًا فريدًا" من إحدى المشجعات خلال مواجهة بين إنتر ميامي و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T07:34+0000
2025-06-24T07:34+0000
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نادي الفيديو
رياضة
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وبينما كان يتطلع إلى قيادة فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، تمكنت الكاميرات من العثور على لافتة خاصة من إحدى المشجعات على المدرجات.والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لإحدى المشجعات القدامى تحمل لافتة كُتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.وكانت اللافتة المضحكة التي حملتها الجدة للاعب الأرجنتيني، طريقة مضحكة من الجدة لجذب انتباه ليو، وقد انتشرت أيضًا بسببها.اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة (24 يونيو/ حزيران 2025) احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه بعض المتابعين بـ"عرض زواج من القلب".7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانيةمشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو

07:34 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
تلقى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، "عرضًا فريدًا" من إحدى المشجعات خلال مواجهة بين إنتر ميامي و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.
وبينما كان يتطلع إلى قيادة فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، تمكنت الكاميرات من العثور على لافتة خاصة من إحدى المشجعات على المدرجات.
والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لإحدى المشجعات القدامى تحمل لافتة كُتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت اللافتة المضحكة التي حملتها الجدة للاعب الأرجنتيني، طريقة مضحكة من الجدة لجذب انتباه ليو، وقد انتشرت أيضًا بسببها.
اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة (24 يونيو/ حزيران 2025) احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه بعض المتابعين بـ"عرض زواج من القلب".
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
مشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
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