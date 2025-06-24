https://sarabic.ae/20250624/ميسي-يتلقى-عرض-زواج-من-جدة-في-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1101993840.html
ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو
ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو
سبوتنيك عربي
تلقى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، "عرضًا فريدًا" من إحدى المشجعات خلال مواجهة بين إنتر ميامي و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T07:34+0000
2025-06-24T07:34+0000
2025-06-24T07:34+0000
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وبينما كان يتطلع إلى قيادة فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، تمكنت الكاميرات من العثور على لافتة خاصة من إحدى المشجعات على المدرجات.والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لإحدى المشجعات القدامى تحمل لافتة كُتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.وكانت اللافتة المضحكة التي حملتها الجدة للاعب الأرجنتيني، طريقة مضحكة من الجدة لجذب انتباه ليو، وقد انتشرت أيضًا بسببها.اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة (24 يونيو/ حزيران 2025) احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه بعض المتابعين بـ"عرض زواج من القلب".7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانيةمشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية... فيديو
تلقى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، "عرضًا فريدًا" من إحدى المشجعات خلال مواجهة بين إنتر ميامي و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.
وبينما كان يتطلع إلى قيادة فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، تمكنت الكاميرات من العثور على لافتة خاصة من إحدى المشجعات على المدرجات.
والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لإحدى المشجعات القدامى تحمل لافتة كُتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت اللافتة المضحكة التي حملتها الجدة للاعب الأرجنتيني، طريقة مضحكة من الجدة لجذب انتباه ليو، وقد انتشرت أيضًا بسببها.
اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة (24 يونيو/ حزيران 2025) احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه بعض المتابعين بـ"عرض زواج من القلب".