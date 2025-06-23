https://sarabic.ae/20250623/مشهد-مأساوي-للحظة-سقوط-مشجعين-من-المدرجات-خلال-احتفال-مولودية-الجزائر-بلقب-الدوري-1101952239.html
مشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
مشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
سبوتنيك عربي
مأساة وسط فرحة التتويج، في لحظة كان يفترض أن تكون تاريخية وسعيدة لعشاق مولودية الجزائر بعد التتويج بلقب البطولة، إذ تحوّلت الأجواء إلى كابوس حقيقي بعد سقوط... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T09:50+0000
2025-06-23T09:50+0000
2025-06-23T09:50+0000
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وفي لحظات صادمة وثّقتها الكاميرات، تسبب تدافع الجماهير في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية.وكان الملعب ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري الجزائري لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.وأنهى مولودية الجزائر الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 55 لشباب بلوزداد الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام شبيبة القبائل، الذي خطف الوصافة بفوزه على ضيفه أولمبي الشلف.وإثر المأساة قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه عبر منشور على منصة "إكس".وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر إلى 3 مشجعين، وإصابة 81 آخرين، غادر أغلبهم المستشفيات.مدرب الأهلي المصري يطالب بتعزيزات جديدة قبل انطلاق كأس العالم للأنديةمنافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
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نادي الفيديو, الجزائر, رياضة
نادي الفيديو, الجزائر, رياضة
مشهد مأساوي للحظة سقوط مشجعين من المدرجات خلال احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري
مأساة وسط فرحة التتويج، في لحظة كان يفترض أن تكون تاريخية وسعيدة لعشاق مولودية الجزائر بعد التتويج بلقب البطولة، إذ تحوّلت الأجواء إلى كابوس حقيقي بعد سقوط السياج الحديدي من المدرجات.
وفي لحظات صادمة وثّقتها الكاميرات، تسبب تدافع الجماهير في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية.
وكان الملعب ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري الجزائري لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأنهى مولودية الجزائر الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 55 لشباب بلوزداد الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام شبيبة القبائل، الذي خطف الوصافة بفوزه على ضيفه أولمبي الشلف.
وإثر المأساة قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه عبر منشور على منصة "إكس".
وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر إلى 3 مشجعين، وإصابة 81 آخرين، غادر أغلبهم المستشفيات.