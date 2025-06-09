https://sarabic.ae/20250609/منافسة-ثنائية-على-ضم-نجم-بيراميدز-بـ-4-أضعاف-راتبه-1101498089.html
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، اليوم الاثنين، أن هناك منافسة شرسة من ناديين بارزين في جنوب أفريقيا لضم نجم "بيراميدز"، المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T18:03+0000
2025-06-09T18:03+0000
2025-06-09T18:03+0000
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وأكد موقع "ديلي سبورت" الجنوب أفريقي، اليوم الاثنين، أن ناديي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.وأشار الموقع إلى أن العرض المقدم للاعب صاحب الـ 30 عاما سيصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز، حيث يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ما بين 3.5 - 4 ملايين دولار.ولفت الموقع الرياضي إلى أن ماييلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، قد ساهم في إحراز نادي بيراميدز المصري في الفوز بالبطولة للعام الحالي.وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.يشار إلى أن اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادما من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.فيما شارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.
https://sarabic.ae/20250226/الفيفا-يعلن-رسميا-إيقاف-القيد-عن-نادي-بيراميدز-لأجل-غير-مسمى-1098188791.html
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أخبار كرة القدم, جنوب أفريقيا, رياضة, مصر
أخبار كرة القدم, جنوب أفريقيا, رياضة, مصر
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، اليوم الاثنين، أن هناك منافسة شرسة من ناديين بارزين في جنوب أفريقيا لضم نجم "بيراميدز"، المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.
وأكد موقع
"ديلي سبورت" الجنوب أفريقي، اليوم الاثنين، أن ناديي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشار الموقع إلى أن العرض المقدم للاعب صاحب الـ 30 عاما سيصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز،
حيث يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ما بين 3.5 - 4 ملايين دولار.
ولفت الموقع الرياضي إلى أن ماييلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، قد ساهم في إحراز نادي بيراميدز المصري في الفوز بالبطولة للعام الحالي.
وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا
، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.
يشار إلى أن اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادما من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.
فيما شارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.