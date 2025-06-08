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https://sarabic.ae/20250608/ضربة-لبيراميدز-كاس-تؤجل-البت-في-شكوى-سحب-لقب-الدوري-من-الأهلي-1101455790.html
ضربة لبيراميدز.. "كاس" تؤجل البت في شكوى سحب لقب الدوري من الأهلي
ضربة لبيراميدز.. "كاس" تؤجل البت في شكوى سحب لقب الدوري من الأهلي
سبوتنيك عربي
أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن القضايا المدرجة لديها للنظر فيها حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري، ولم تتضمن القائمة شكوى نادي بيراميدز المتعلقة بسحب لقب... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T16:35+0000
2025-06-08T16:35+0000
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ونقل موقع "صدى البلد" عن المحكمة أنها تلقت ملف الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية، على خلفية أزمة خصم النقاط المرتبطة بعدم خوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة دون تحديد موعد لجلسة استماع رسمية حتى الآن.من جهة أخرى، حددت المحكمة جلسة استماع يوم 12 يونيو الجاري للنظر في النزاع التعاقدي بين نادي فاركو واللاعب موسيس توراي، الذي تقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة بعد رحيله عن الفريق.يُذكر أن الأهلي حصل على لقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد منافسة شديدة مع بيراميدز، الذي حل في المركز الثاني بفارق نقطتين.وكان بيراميدز قد اعترض على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا إداريًا في مباراة القمة دون خصم نقاط من رصيده، مطالبًا بإعادة النظر في الترتيب النهائي للبطولة بسبب ما اعتبره إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.وفي وقت سابق، فاز نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي.افتتح فيستون كالالا مايلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص صنداونز الفارق في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1 لصالح الفريق المصري.جاءت المباراة في إطار ذهاب نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب صن داونز، مما منح بيراميدز أفضلية نسبية في السباق نحو اللقب.
https://sarabic.ae/20250531/أنا-راحل-التونسي-علي-معلول-يعلن-مغادرته-الأهلي-المصري-برسالة-مؤثرة-1101154621.html
https://sarabic.ae/20250601/بيراميدز-المصري-بطلا-لدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1101197493.html
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منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن

ضربة لبيراميدز.. "كاس" تؤجل البت في شكوى سحب لقب الدوري من الأهلي

16:35 GMT 08.06.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo
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أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن القضايا المدرجة لديها للنظر فيها حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري، ولم تتضمن القائمة شكوى نادي بيراميدز المتعلقة بسحب لقب الدوري الممتاز من النادي الأهلي.
ونقل موقع "صدى البلد" عن المحكمة أنها تلقت ملف الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية، على خلفية أزمة خصم النقاط المرتبطة بعدم خوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة دون تحديد موعد لجلسة استماع رسمية حتى الآن.
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة
31 مايو, 06:49 GMT
من جهة أخرى، حددت المحكمة جلسة استماع يوم 12 يونيو الجاري للنظر في النزاع التعاقدي بين نادي فاركو واللاعب موسيس توراي، الذي تقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة بعد رحيله عن الفريق.
يُذكر أن الأهلي حصل على لقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد منافسة شديدة مع بيراميدز، الذي حل في المركز الثاني بفارق نقطتين.
وكان بيراميدز قد اعترض على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا إداريًا في مباراة القمة دون خصم نقاط من رصيده، مطالبًا بإعادة النظر في الترتيب النهائي للبطولة بسبب ما اعتبره إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
فريق بيراميدز المصري في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
مجتمع
بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
1 يونيو, 19:34 GMT
وفي وقت سابق، فاز نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي.
افتتح فيستون كالالا مايلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص صنداونز الفارق في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1 لصالح الفريق المصري.
جاءت المباراة في إطار ذهاب نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب صن داونز، مما منح بيراميدز أفضلية نسبية في السباق نحو اللقب.
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