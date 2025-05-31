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https://sarabic.ae/20250531/أنا-راحل-التونسي-علي-معلول-يعلن-مغادرته-الأهلي-المصري-برسالة-مؤثرة-1101154621.html
"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة
"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة
سبوتنيك عربي
أعلن اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء". 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T06:49+0000
2025-05-31T06:49+0000
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وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".وأكد النجم التونسي أن انضمامه للأهلي عام 2016، لم يكن مجرد عقد احترافي، بل "عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي"، مشيرًا إلى أن الأعوام التسعة التي قضاها مع النادي شكلت جزءًا أساسيًا من حياته. وخلال مسيرته، سجل معلول 53 هدفًا، وصنع 85 آخرين، وأسهم في رفع 22 بطولة، معتبرًا أن "أعظم بطولة هي محبة الجمهور".يذكر أن علي معلول، يعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلي في العقد الأخير، حيث ترك إرثًا كبيرًا في ذاكرة الجماهير التي ودعته بكل حب وتقدير.وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
https://sarabic.ae/20241217/النادي-الأهلي-المصري-يحسم-حقيقة-عرض-سعودي-لضم-مروان-عطية-إلى-صفوفه-1095899056.html
https://sarabic.ae/20250526/الأهلي-المصري-يتجه-نحو-الدوري-الألماني-لتدعيم-دفاعه-قبل-كأس-العالم-للأندية-1100997515.html
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منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم

"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة

06:49 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Mohammed Asadعلي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mohammed Asad
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أعلن اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء".
وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.
وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".
لاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مجتمع
النادي الأهلي المصري يحسم حقيقة عرض سعودي لضم مروان عطية إلى صفوفه
17 ديسمبر 2024, 18:04 GMT
وأكد النجم التونسي أن انضمامه للأهلي عام 2016، لم يكن مجرد عقد احترافي، بل "عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي"، مشيرًا إلى أن الأعوام التسعة التي قضاها مع النادي شكلت جزءًا أساسيًا من حياته. وخلال مسيرته، سجل معلول 53 هدفًا، وصنع 85 آخرين، وأسهم في رفع 22 بطولة، معتبرًا أن "أعظم بطولة هي محبة الجمهور".

واختتم معلول رسالته بالقول: "اليوم أغادر جسديًا، لكن قلبي سيبقى بينكم، أشكر كل من دعموني، وأتمنى التوفيق لكل من سيحمل القميص الأحمر من بعدي. أنا راحل، لكن الحب باقٍ".

يذكر أن علي معلول، يعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلي في العقد الأخير، حيث ترك إرثًا كبيرًا في ذاكرة الجماهير التي ودعته بكل حب وتقدير.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
مجتمع
الأهلي المصري يتجه نحو الدوري الألماني لتدعيم دفاعه قبل كأس العالم للأندية
26 مايو, 20:20 GMT
وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل وسام أبو علي، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا،و من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.

جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
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