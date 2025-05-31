https://sarabic.ae/20250531/أنا-راحل-التونسي-علي-معلول-يعلن-مغادرته-الأهلي-المصري-برسالة-مؤثرة-1101154621.html

"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة

"أنا راحل"... التونسي علي معلول يعلن مغادرته الأهلي المصري برسالة مؤثرة

سبوتنيك عربي

أعلن اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء". 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T06:49+0000

2025-05-31T06:49+0000

2025-05-31T06:49+0000

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وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".وأكد النجم التونسي أن انضمامه للأهلي عام 2016، لم يكن مجرد عقد احترافي، بل "عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي"، مشيرًا إلى أن الأعوام التسعة التي قضاها مع النادي شكلت جزءًا أساسيًا من حياته. وخلال مسيرته، سجل معلول 53 هدفًا، وصنع 85 آخرين، وأسهم في رفع 22 بطولة، معتبرًا أن "أعظم بطولة هي محبة الجمهور".يذكر أن علي معلول، يعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلي في العقد الأخير، حيث ترك إرثًا كبيرًا في ذاكرة الجماهير التي ودعته بكل حب وتقدير.وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

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