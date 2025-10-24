https://sarabic.ae/20251024/صحيفة-إسبانية-تتحدث-عن-الصراع-الخالد-بين-ميسي-ورونالدو-1106368284.html
صحيفة إسبانية تتحدث عن "الصراع الخالد" بين ميسي ورونالدو
صحيفة إسبانية تتحدث عن "الصراع الخالد" بين ميسي ورونالدو
أشارت صحيفة إسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالان يتصدران عناوين كرة القدم في 2025، مشيرة إلى أن هذا العام سيصبح
وبحسب الصحيفة، فإنه مغادرة ميسي لبرشلونة ورونالدو لنادي ريال مدريد، حافظ النجمان على تألقهما خارج الدوري الإسباني بصورة خاصة والكرة الأوروبية بصورة عامة.وحتى الآن بلغ مجموع ما سجله النجمان في 2025 نحو 70 هدفا رغم لعب ميسي في أمريكا ورونالدو في السعودية.وتقول الصحيفة إن ميسي، أحدث انطلاقة جديدة في الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى نادي "إنتر ميامي" إضافة إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث خاض 47 مباراة رسمية سجل خلالها 39 هدفا، منها 37 بقميص الفريق الأمريكي وهدفان مع منتخب الأرجنتين.كما اقترب ميسي من تحقيق رقم تاريخي ببلوغه 400 تمريرة حاسمة في مسيرته، إذ أسهم أداؤه الإبداعي وقيادته الفنية في تحويل "إنتر ميامي" إلى أحد أبرز فرق الدوري.وفي المقابل، يواصل رونالدو تألقه مع نادي "النصر" السعودي ومنتخب البرتغال، حيث سجل 33 هدفا في 37 مباراة رسمية، بينها 24 مع الفريق السعودي و8 على الصعيد الدولي، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفا.وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين تجاوزا منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها يؤكدان أن مستواهما لا يزال في القمة.وبينما يحافظ ميسي، على قدراته المهارية في اللعب، فإن رونالدو لا يزال قادرا على اللعب بفعالية عالية فيما يتعلق بإنهاء الهجمات ودقة التهديف.ويبدو أن عام 2025 سيبقى شاهدًا جديدًا على استمرار هذا الصراع الخالد بين أسطورتين لا تزالان تتصدران عناوين كرة القدم العالمية.
صحيفة إسبانية تتحدث عن "الصراع الخالد" بين ميسي ورونالدو
أشارت صحيفة إسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالان يتصدران عناوين كرة القدم في 2025، مشيرة إلى أن هذا العام سيصبح شاهدا جديدا على استمرار ما وصفته بـ "الصراع الخالد".
وبحسب الصحيفة، فإنه مغادرة ميسي لبرشلونة ورونالدو لنادي ريال مدريد، حافظ النجمان على تألقهما خارج الدوري الإسباني
بصورة خاصة والكرة الأوروبية بصورة عامة.
وحتى الآن بلغ مجموع ما سجله النجمان في 2025 نحو 70 هدفا رغم لعب ميسي في أمريكا ورونالدو في السعودية.
وتقول الصحيفة إن ميسي، أحدث انطلاقة جديدة في الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى نادي "إنتر ميامي" إضافة إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث خاض 47 مباراة رسمية سجل خلالها 39 هدفا، منها 37 بقميص الفريق الأمريكي وهدفان مع منتخب الأرجنتين.
كما اقترب ميسي من تحقيق رقم تاريخي ببلوغه 400 تمريرة حاسمة في مسيرته، إذ أسهم أداؤه الإبداعي وقيادته الفنية في تحويل "إنتر ميامي" إلى أحد أبرز فرق الدوري.
وفي المقابل، يواصل رونالدو تألقه مع نادي "النصر" السعودي ومنتخب البرتغال، حيث سجل 33 هدفا في 37 مباراة رسمية، بينها 24 مع الفريق السعودي و8 على الصعيد الدولي، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفا.
وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين تجاوزا منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها يؤكدان أن مستواهما لا يزال في القمة
وبينما يحافظ ميسي، على قدراته المهارية في اللعب، فإن رونالدو لا يزال قادرا على اللعب بفعالية عالية فيما يتعلق بإنهاء الهجمات ودقة التهديف.
ويبدو أن عام 2025 سيبقى شاهدًا جديدًا على استمرار هذا الصراع الخالد
بين أسطورتين لا تزالان تتصدران عناوين كرة القدم العالمية.