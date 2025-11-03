عربي
تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين
تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين
سبوتنيك عربي
اكتسح المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عاماً نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، اليوم الاثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حالياً. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T20:35+0000
2025-11-03T20:44+0000
مجتمع
تونس
أخبار تونس اليوم
منوعات
رياضة
وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجومياً مبهراً وتنظيماً دفاعياً محكماً، ليحصدوا ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتاً في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية. وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت سبتمبر/أيلول الماضي. ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل. وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين

20:35 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 03.11.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوركرة القدم
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اكتسح المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عاماً نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، اليوم الاثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حالياً.
وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجومياً مبهراً وتنظيماً دفاعياً محكماً، ليحصدوا ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتاً في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
4 مايو, 13:48 GMT
ويمنح هذا الفوز الساحق دفعة معنوية كبيرة للمنتخب التونسي قبل مواجهاته المقبلة، مع توقعات بمنافسة شرسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.
ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية.
وكان المنتخب التونسي قد حجز، الشهر قبل الماضي، مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح ثالث منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد المغرب والأردن.
وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت سبتمبر/أيلول الماضي.
العداء التونسي السابق، محمد البراطلي، يحوّل خطواته إلى صرخة تضامن مع أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
عداء تونسي يحول خطواته إلى صرخة تضامن مع أطفال غزة... صور وفيديو
25 سبتمبر, 20:47 GMT
ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل.
وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
