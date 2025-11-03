https://sarabic.ae/20251103/تونس-تسحق-فيجي-بسداسية-نظيفة-في-افتتاح-كأس-العالم-للناشئين-1106705819.html

تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين

اكتسح المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عاماً نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، اليوم الاثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حالياً. 03.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/57/1020315732_0:41:3497:2008_1920x0_80_0_0_6316cf93219147ecbf99cf071e92ce8f.jpg

وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجومياً مبهراً وتنظيماً دفاعياً محكماً، ليحصدوا ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتاً في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية. وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت سبتمبر/أيلول الماضي. ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل. وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.

