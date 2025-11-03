https://sarabic.ae/20251103/تونس-تسحق-فيجي-بسداسية-نظيفة-في-افتتاح-كأس-العالم-للناشئين-1106705819.html
تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين
20:35 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 03.11.2025)
اكتسح المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عاماً نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، اليوم الاثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حالياً.
وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجومياً مبهراً وتنظيماً دفاعياً محكماً، ليحصدوا ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتاً في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
ويمنح هذا الفوز الساحق دفعة معنوية كبيرة للمنتخب التونسي قبل مواجهاته المقبلة، مع توقعات بمنافسة شرسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.
ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس
، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية.
وكان المنتخب التونسي قد حجز، الشهر قبل الماضي، مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح ثالث منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد المغرب والأردن.
وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت سبتمبر/أيلول الماضي.
ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل.
وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال
، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.