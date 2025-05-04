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التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
سبوتنيك عربي
رغم تجاوزها سن الستين عاما، لا تزال التونسية لطيفة الشريطي، تواصل مسيرتها المهنية كمدربة رياضية، حيث تعتبر مهنتها أكثر من مجرد وظيفة، بل أسلوب حياة ومصدر سعادة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T13:48+0000
2025-05-04T13:48+0000
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في إحدى القاعات الرياضية وسط العاصمة تونس، تقف لطيفة بكل ثقة، تشرح لمجموعة من السيدات تمرينا رياضيا.ما يلفت الانتباه في لطيفة ليس فقط حيويتها، بل ثقتها اللا متناهية في نفسها.البداية من الطفولةلطيفة، لم تفكر يوما في ترك مهنتها التي تعتبرها أكثر من مجرد عمل، وتقول في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "الرياضة بالنسبة لي ليست وظيفة فحسب بل عالمي وملجئي الخاص".بدأت لطيفة عملها كمدربة رياضة منذ أن أنهت دراستها الجامعية، حيث درست اختصاص إعلامية التصرف، ولكنها لم تشتغل يوما بشهادتها الجامعية.تقول لطيفة إنها لم تفكر يوما في العمل بالتخصص الذي درسته لأنها كانت تحب الرياضة منذ صغرها، حيث كانت منذ طفولتها تتدرب في رياضة القفز بالزانة والعدو ضمن الجمعية العسكرية بتونس، كما تعلمت العديد من الرياضات القتالية وكذلك الرقص والأيروبيك، لتقوم بعد حصولها على الشهادة الجامعية بدراسة الرياضة والقيام بعديد الدورات التكوينية التي أتاحت لها الفرصة لتصبح اليوم مدربة رياضية في ثلاث قاعات رياضية بالعاصمة تونس.العمر ليس عائقا"أؤمن أن الجسد يحتاج للحركة مهما كان عمرك، فالرياضة لا تقتصر على الشباب فقط بل بالعكس كلما تقدم بنا العمر، ازدادت حاجتنا لها، تضيف لطيفة بابتسامة واثقة.تؤكد محدثتنا أنها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها سواء من المجتمع أو من البيئة المحيطة التي لم تكن ترَ في الرياضة مهنة مستقرة أو مناسبة لها، لكن ذلك لم يثنها عن مواصلة الطريق.تقول محدثتنا إنها مصرة على مواصلة مسيرتها رغم بعض الانتقادات، حيث تواجه في بعض الأحيان السخرية من قبل بعض الشباب الذين يأتون للتدريب في الفضاءات الرياضية التي تشتغل فيها بسبب تقدمها في السن، مشككين في قدراتها البدنية ولكن سرعان ما يغيرون نظرتهم لها عندما يكتشفونها ويحضرون حصص التدريب التي تشرف عليها".تنوه لطيفة بأن "إصرارها على مواصلة مسيرتها الرياضية، جعلها محفزا للعديد من الفتيات اللواتي يرين فيها نموذجا للقوة، فكل من تمرنت معها، تعود مرة ثانية، لا فقط للاستفادة من خبرتها، بل أيضا لجرعتها اليومية من الأمل".لطيفة لا تدرب الأجساد فقط، بل تزرع في القلوب حب الحياة"، بهذه العبارات وصفتها إحدى الفتيات اللاتي يتدربن لدى لطيفة، مؤكدة أنها تمثل نموذجا للإصرار والشغف".تواصل لطيفة حديثها لـ"سبوتنيك" قائلة "العمر ليس عائقا أمام مواصلة مهنتي، بل دافع لمزيد تطوير نفسي".قدوة ومصدر أملتعيش لطيفة اليوم مع والدتها المسنة التي أصبحت هي العائل الوحيد لها، حيث أبت أن تتزوج وتترك أمها لوحدها.تواصل لطيفة يومياتها بين قاعات الرياضة التي تشتغل بها بكل نشاط، مؤكدة أن الشغف الحقيقي لا يعرف سنا، وأن العطاء لا يتوقّف طالما هناك قلب ينبض.تحدثنا لطيفة عن طموحاتها المستقبلية، حيث تقول إنها تأمل أن تقوم بالعديد من الدورات التكوينية خارج تونس، من أجل تطوير قدراتها الرياضية، مؤكدة أنها تعتمد في حياتها نظاما غذائيا صحيا يرتكز على تناول الأغذية الصحية، الأمر الذي جعلها محافظة على صحتها ولياقتها البدنية.وبالتوازي مع ممارستها للرياضة، تنشط لطيفة في عدد من النوادي التي تعتنى بتعليم الرقص والموسيقى، فهي تعزف على آلة البيانو، وقد شاركت في العديد من العروض الموسيقية، إلى جانب مشاركتها في عروض فنية تهتم بفنون الرقص.وتوجّه لطيفة رسالة إلى الشباب، تدعوهم فيها إلى استثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، بدل تضييعها في أنشطة قد تضر بصحتهم، مؤكدة أن الرياضة لا تقتصر على تعزيز اللياقة البدنية فحسب، بل تسهم أيضا في بناء الشخصية، واكتشاف مواهب وقدرات دفينة قد يجهلها الإنسان في نفسه.
https://sarabic.ae/20221105/لاعبة-التنس-التونسية-أنس-جابر-تودع-بطولة-دبليو-تي-ايه-1069848543.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم

التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات

13:48 GMT 04.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالتونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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رغم تجاوزها سن الستين عاما، لا تزال التونسية لطيفة الشريطي، تواصل مسيرتها المهنية كمدربة رياضية، حيث تعتبر مهنتها أكثر من مجرد وظيفة، بل أسلوب حياة ومصدر سعادة يومي بالنسبة لها.
في إحدى القاعات الرياضية وسط العاصمة تونس، تقف لطيفة بكل ثقة، تشرح لمجموعة من السيدات تمرينا رياضيا.
ما يلفت الانتباه في لطيفة ليس فقط حيويتها، بل ثقتها اللا متناهية في نفسها.

البداية من الطفولة

لطيفة، لم تفكر يوما في ترك مهنتها التي تعتبرها أكثر من مجرد عمل، وتقول في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "الرياضة بالنسبة لي ليست وظيفة فحسب بل عالمي وملجئي الخاص".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالتونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
بدأت لطيفة عملها كمدربة رياضة منذ أن أنهت دراستها الجامعية، حيث درست اختصاص إعلامية التصرف، ولكنها لم تشتغل يوما بشهادتها الجامعية.
تقول لطيفة إنها لم تفكر يوما في العمل بالتخصص الذي درسته لأنها كانت تحب الرياضة منذ صغرها، حيث كانت منذ طفولتها تتدرب في رياضة القفز بالزانة والعدو ضمن الجمعية العسكرية بتونس، كما تعلمت العديد من الرياضات القتالية وكذلك الرقص والأيروبيك، لتقوم بعد حصولها على الشهادة الجامعية بدراسة الرياضة والقيام بعديد الدورات التكوينية التي أتاحت لها الفرصة لتصبح اليوم مدربة رياضية في ثلاث قاعات رياضية بالعاصمة تونس.

العمر ليس عائقا

"أؤمن أن الجسد يحتاج للحركة مهما كان عمرك، فالرياضة لا تقتصر على الشباب فقط بل بالعكس كلما تقدم بنا العمر، ازدادت حاجتنا لها، تضيف لطيفة بابتسامة واثقة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالتونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تؤكد محدثتنا أنها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها سواء من المجتمع أو من البيئة المحيطة التي لم تكن ترَ في الرياضة مهنة مستقرة أو مناسبة لها، لكن ذلك لم يثنها عن مواصلة الطريق.
تقول محدثتنا إنها مصرة على مواصلة مسيرتها رغم بعض الانتقادات، حيث تواجه في بعض الأحيان السخرية من قبل بعض الشباب الذين يأتون للتدريب في الفضاءات الرياضية التي تشتغل فيها بسبب تقدمها في السن، مشككين في قدراتها البدنية ولكن سرعان ما يغيرون نظرتهم لها عندما يكتشفونها ويحضرون حصص التدريب التي تشرف عليها".
تنوه لطيفة بأن "إصرارها على مواصلة مسيرتها الرياضية، جعلها محفزا للعديد من الفتيات اللواتي يرين فيها نموذجا للقوة، فكل من تمرنت معها، تعود مرة ثانية، لا فقط للاستفادة من خبرتها، بل أيضا لجرعتها اليومية من الأمل".
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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لاعبة التنس التونسية أنس جابر تودع بطولة "دبليو تي ايه"
5 نوفمبر 2022, 06:37 GMT
لطيفة لا تدرب الأجساد فقط، بل تزرع في القلوب حب الحياة"، بهذه العبارات وصفتها إحدى الفتيات اللاتي يتدربن لدى لطيفة، مؤكدة أنها تمثل نموذجا للإصرار والشغف".
تواصل لطيفة حديثها لـ"سبوتنيك" قائلة "العمر ليس عائقا أمام مواصلة مهنتي، بل دافع لمزيد تطوير نفسي".

قدوة ومصدر أمل

تعيش لطيفة اليوم مع والدتها المسنة التي أصبحت هي العائل الوحيد لها، حيث أبت أن تتزوج وتترك أمها لوحدها.
تواصل لطيفة يومياتها بين قاعات الرياضة التي تشتغل بها بكل نشاط، مؤكدة أن الشغف الحقيقي لا يعرف سنا، وأن العطاء لا يتوقّف طالما هناك قلب ينبض.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالتونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
التونسية لطيفة.. عاشقة الرياضة التي رفضت أن تهزمها السنوات
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تحدثنا لطيفة عن طموحاتها المستقبلية، حيث تقول إنها تأمل أن تقوم بالعديد من الدورات التكوينية خارج تونس، من أجل تطوير قدراتها الرياضية، مؤكدة أنها تعتمد في حياتها نظاما غذائيا صحيا يرتكز على تناول الأغذية الصحية، الأمر الذي جعلها محافظة على صحتها ولياقتها البدنية.
وبالتوازي مع ممارستها للرياضة، تنشط لطيفة في عدد من النوادي التي تعتنى بتعليم الرقص والموسيقى، فهي تعزف على آلة البيانو، وقد شاركت في العديد من العروض الموسيقية، إلى جانب مشاركتها في عروض فنية تهتم بفنون الرقص.
وتوجّه لطيفة رسالة إلى الشباب، تدعوهم فيها إلى استثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، بدل تضييعها في أنشطة قد تضر بصحتهم، مؤكدة أن الرياضة لا تقتصر على تعزيز اللياقة البدنية فحسب، بل تسهم أيضا في بناء الشخصية، واكتشاف مواهب وقدرات دفينة قد يجهلها الإنسان في نفسه.
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