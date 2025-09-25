https://sarabic.ae/20250925/عداء-تونسي-يحول-خطواته-إلى-صرخة-تضامن-مع-أطفال-غزة-صور-وفيديو-1105275054.html

عداء تونسي يحول خطواته إلى صرخة تضامن مع أطفال غزة... صور وفيديو

عداء تونسي يحول خطواته إلى صرخة تضامن مع أطفال غزة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

من شمال تونس إلى الجنوب وتحديدا قلب الصحراء، قرر العداء التونسي السابق، محمد البراطلي، أن يحول جسده إلى وسيلة تضامن، يركض كل يوم عشرات الكيلومترات ليحمل صرخة... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T20:47+0000

2025-09-25T20:47+0000

2025-09-25T20:47+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105273055_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a6c88ef020a1288033b2529de288fac8.jpg

البراطلي، ابن الـ38 عاما، لم يعد يركض بحثا عن الألقاب أو الميداليات، بل عن معنى أكبر، معنى أن يصبح الجسد رسالة، فمن وراء هذا العدو اليومي لمسافة 51 كيلومترا، يسعى محمد إلى جمع التبرعات لفائدة جمعية "SOS" أطفال فلسطين، التي تعتني بأكثر من 120 ألف طفل فاقد للسند، وإلى إيصال أصواتهم الخافتة إلى المجتمع التونسي حتى يشارك في مدّ يد العون.انطلقت رحلة محمد من مسقط رأسه بنزرت (شمال تونس) يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري ليشق طريقه عبر المدن والقرى، في مسار طويل ينتهي عند منطقة عنق الجمل بمحافظة توزر جنوبي تونس.اليوم، وقد وصل إلى منطقة المتلوي بمحافظة قفصة، يواصل البراطلي جريه بإصرار، مؤمنا بأن التضامن لا يُقاس بالشعارات، بل بخطوات تُهدي الأمل، ومسافات تُقطع في سبيل قضية عادلة، وغدا الجمعة، حين تطأ قدماه رمال محافظة توزر، سيكتمل المشهد، لرياضي حمل فلسطين في قلبه، وركض بها عبر تضاريس بلده ليذكّر الجميع بأن غزة ليست بعيدة.محاكاة لرحلة تهجير الغزاويينوكثيرا ما يُسأل محمد عن جدوى هذا الجهد المضني، فيجيب بأن الفلسطينيين ينتفعون من خلال التبرعات التي يمكن للناس تقديمها للجمعية، فالجري ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لفتح قلوب المتبرعين وحثهم على مساعدة الأطفال في غزة.يقول محمد البراطلي في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا التحدي هو لصالح أطفال فلسطين ودعما للقضية الفلسطينية، بالتعاون مع جمعية "SOS" قرى أطفال تونس، التي تتلقى التبرعات مباشرة عبر حسابها ثم تُحوّل مبالغ التبرعات إلى جمعية "SOS" أطفال فلسطين التي تتكفل بـ120 ألف طفل فاقد للسند هناك".ويؤكد محمد أن اختيار قطع مسافة 51 كيلو متر يوميا لم يكن اعتباطيا، فقطاع غزة يمتد على مسافة 51 كيلومترا من شمالها إلى جنوبها. لذلك جعل محمد من هذا الرقم عنوانا لرحلته، رابطا بين مساره في تونس وبين خريطة القطاع المحاصر.ويشرح العدّاء التونسي قائلا: "الفكرة جاءت عندما كنت أستعد للمشاركة في سباق للعدو بمحافظة توزر، فقلت لنفسي لماذا لا أقطع المسافة عدوا من بنزرت إلى منطقة عنق الجمل الصحراوية على أن تكون نقطة الوصول هي نفسها نقطة انطلاق السباق في الصحراء".في نظره، يعتبر محمد أن "الركض اليومي ليس مجرد رياضة، بل تمرين وجداني على استحضار ما يعيشه أهل غزة"، فقد أراد أن ينقل رسالة واضحة، وهي أن "ما يعيشه سكان القطاع وهم يُهجَّرون قسرا من الشمال إلى الجنوب هو رحلة مُنهكة محفوفة بالمخاطر"، وفق قوله.ويوضح أنه حين يصل إلى منطقة عنق الجمل الصحراوية لن يأخذ قسطا من الراحة، بل سينطلق مباشرة في السباق الصحراوي، محاكيا بذلك مرارة المسير القسري لسكان القطاع المحاصر، ثم يضيف: "أعرف أن المجهود الذي أبذله لا يُقارن بمعاناة الغزاويين تحت القصف والحصار، لكنني على الأقل أحاول أن أقتسم معهم ولو جزءًا ضئيلا من تلك المعاناة".حين تتحول عربة أطفال إلى صرخة تضامنلم يكن الركض اليومي لمسافة 51 كيلومترا بالأمر الهيّن، بل كان تحديا أقرب إلى مغامرة مفتوحة على المجهول. يعترف محمد البراطلي في حديثه لـ"سبوتنيك": "قررت خوض هذه التجربة دون أن أعرف ما الذي قد يحدث لي، أو كيف سيتفاعل جسدي مع العدو المتواصل تحت شمس حارقة"، لقد كان يدرك أن الطريق محفوف بالمخاطر، لكن الرغبة في التضامن مع أطفال غزة جعلته يراهن على صلابته.تدرجت الصعوبات التي عاشها محمد أثناء رحلته، حيث واكب تغيرات المناخ من رطوبة الشمال إلى جفاف الوسط وحرارته اللاهبة، ثم إلى أمطار الجنوب التي باغتته في أكثر من محطة، ومع ذلك، ظل يركض، محملا بإرادة لا تلين، وعربة يدويّة يدفعها أمامه كأنها رفيقة دربه وصندوق أسراره.في تلك العربة، وضع محمد البراطلي خيمته ومستلزمات السفر القليلة، وجعل منها بيته المتنقل. لم يكن له مكان ثابت يبيت فيه، فحيث يحلّ الليل ينصب خيمته، مرة يلوذ بظل جامع أو دار خدمات ومرة أخرى يجد مأوى في بناية قيد الإنشاء، أو في مزرعة نائية.ولم تكن العربة مجرد وسيلة عملية، بل رمزا إنسانيا عميق الدلالة، فقد أطلق عليها اسم "آلاء"، تكريما لآلاء النجار، الأم الفلسطينية التي قُتل أطفالها التسعة في قصف إسرائيلي، ثم فقدت زوجها وأخاها بعد أيام قليلة. أما طفلها الأصغر، ذو الأشهر الستة، فقد كان من المفترض أن ينام في عربة كتلك.يقول البراطلي: "أردت أن أشاركها وجعها، وأن أكرم صبرها وعزيمتها، فصارت العربة التي أدفعها كل يوم شاهدة على فاجعة وأمل معا". وهو يمنح بذلك لرحلته بعدا وجدانيا يتجاوز مجرد الركض إلى فعل مقاومة إنسانية صامتة."كل يتضامن بطريقته"لم تكن رحلة محمد البراطلي مجرد عدو صامت على طرقات تونس، بل سرعان ما تحولت إلى مساحة لقاء إنساني مع الناس، ويقول: "لقد وجدت تفاعلا واسعا من الناس، وتلقيت عشرات الرسائل المؤثرة من التونسيين من شمال البلاد إلى جنوبها، كلما سمعوا أنني أجري لصالح القضية الفلسطينية، تعاطفوا معي وشجعوني، وكانوا يقدمون لي الماء والطعام، وبعضهم أصرّ على استضافتي في بيته".على امتداد المسافة من محافظة بنزرتشمالي تونس إلى مدينة المتلوي جنوبي تونس، لم يركض وحده دائما، فخطواته وجدت من يشاركها، كثيرون اختاروا أن يعدوا بجانبه ولو لبعض الكيلومترات، وكثيرون اصطفوا على الطريق يصفقون ويهتفون ويشجعون. بالنسبة له، كان ذلك صورة صافية عمّا يسكن قلوب التونسيين، يقول "القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الناس".يؤمن البراطلي، أن "كل فعل رمزي يكتسب قيمته من الإصرار وتكرار التضامن واتساع صداه"، مستشهدا بأسطول الصمود المغاربي الذي انطلق بقافلة برية ثم عاد بعشرات السفن التي عبرت البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى غزة في محاولة لكسر الحصار عن القطاع.ويضيف: "يسعدني أن أرى حركات التضامن تتكثف في تونس، كل بطريقته، هؤلاء عبروا البحر لكسر الحصار، وأنا عبرت البلاد بالعدو وجمع التبرعات. رسالتي للناس: لا تصمتوا عن جرائم الإبادة والتهجير في غزة، وانشروا ما يحدث هناك، حتى لو كانت المشاهد قاسية ومؤلمة".ولأن التضامن بالنسبة له ليس وليد اللحظة، فقد سبق أن خاض محمد تحديات أخرى مشابهة بأبعاد إنسانية مختلفة، يقول البراطلي: "التحدي الأول كان لمسافة 140 كيلو متر لفائدة جمعيتين تعنيان بحقوق الطفل في محافظة بنزرت، أما الثاني، فكان لمسافة 200 كيلومتر سنة 2022 لصالح جمعية إرادة، وكان الهدف هو دعم تأسيس أول مركز للعناية بأطفال التوحد في محافظة بنزرت.وحتى خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لم يستسلم محمد للعزلة؛ فحوّل ممر بيته الضيق إلى مضمار صغير، وجاب طوله البالغ 15 مترا آلاف المرات ليكمل ماراثون 42 كلم، فقط ليشجع الناس على ممارسة الرياضة داخل بيوتهم.

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم