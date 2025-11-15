https://sarabic.ae/20251115/مهمة-مستحيلة-أمام-تركيا-14-هدفا-في-شباك-إسبانيا-للتأهل-إلى-كأس-العالم-2026--1107147149.html
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
يواجه المنتخب التركي تحديًا صعبًا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز على إسبانيا بفارق 14 هدفًا لضمان... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T21:06+0000
2025-11-15T21:06+0000
2025-11-15T21:06+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسبانيا
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وحققت إسبانيا فوزًا كبيرًا على جورجيا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب التركي على بلغاريا بهدفين نظيفين، يوم السبت.وبهذه النتائج، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، تليها تركيا بـ12 نقطة، لكن فارق الأهداف يميل بقوة لصالح المنتخب الإسباني. وكانت إسبانيا قد سحقت تركيا 6-0 في مباراة الذهاب، كما فازت في أربع من آخر خمس مواجهات بينهما، فيما يعود آخر هدف تركي في شباك إسبانيا إلى أبريل 2009.يشار إلى أنه من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.أأما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء.وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20251115/أول-تحرك-من-الاتحاد-البرتغالي-لإنقاذ-مشاركة-الدون-في-كأس-العالم-1107141965.html
https://sarabic.ae/20251112/الكونغو-ترصد-مليون-دولار-لكل-لاعب-لتحفيز-التأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107056498.html
https://sarabic.ae/20251111/أسعار-ركن-السيارات-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-2026-تثير-دهشة-المشجعين-1106996638.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة, منوعات
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة, منوعات
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
يواجه المنتخب التركي تحديًا صعبًا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز على إسبانيا بفارق 14 هدفًا لضمان التأهل المباشر إلى البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لما ذكرت قناة "العربية".
وحققت إسبانيا فوزًا كبيرًا على جورجيا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب التركي على بلغاريا بهدفين نظيفين، يوم السبت.
وبهذه النتائج، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، تليها تركيا بـ12 نقطة، لكن فارق الأهداف يميل بقوة لصالح المنتخب الإسباني.
وسجلت إسبانيا 19 هدفًا دون أن تهتز شباكها في التصفيات، بينما أحرزت تركيا 15 هدفًا واستقبلت 10، مما يجعل الفوز بفارق 14 هدفًا شرطًا لتجاوز إسبانيا والتأهل مباشرة دون الحاجة إلى خوض الملحق.
وكانت إسبانيا قد سحقت تركيا 6-0 في مباراة الذهاب، كما فازت في أربع من آخر خمس مواجهات بينهما، فيما يعود آخر هدف تركي في شباك إسبانيا إلى أبريل 2009.
يشار إلى أنه من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم
2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.
وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة
التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.
وتم تسعير تذكرة "ركن السيارات" لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو/تموز في دالاس بسعر 175 دولارا اليوم الثلاثاء في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.أ
أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك
والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء.
وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.