مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026

يواجه المنتخب التركي تحديًا صعبًا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز على إسبانيا بفارق 14 هدفًا لضمان...

وحققت إسبانيا فوزًا كبيرًا على جورجيا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب التركي على بلغاريا بهدفين نظيفين، يوم السبت.وبهذه النتائج، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، تليها تركيا بـ12 نقطة، لكن فارق الأهداف يميل بقوة لصالح المنتخب الإسباني. وكانت إسبانيا قد سحقت تركيا 6-0 في مباراة الذهاب، كما فازت في أربع من آخر خمس مواجهات بينهما، فيما يعود آخر هدف تركي في شباك إسبانيا إلى أبريل 2009.يشار إلى أنه من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.أأما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء.وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.

