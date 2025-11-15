مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/مهمة-مستحيلة-أمام-تركيا-14-هدفا-في-شباك-إسبانيا-للتأهل-إلى-كأس-العالم-2026--1107147149.html
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
يواجه المنتخب التركي تحديًا صعبًا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز على إسبانيا بفارق 14 هدفًا لضمان... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T21:06+0000
2025-11-15T21:06+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسبانيا
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وحققت إسبانيا فوزًا كبيرًا على جورجيا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب التركي على بلغاريا بهدفين نظيفين، يوم السبت.وبهذه النتائج، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، تليها تركيا بـ12 نقطة، لكن فارق الأهداف يميل بقوة لصالح المنتخب الإسباني. وكانت إسبانيا قد سحقت تركيا 6-0 في مباراة الذهاب، كما فازت في أربع من آخر خمس مواجهات بينهما، فيما يعود آخر هدف تركي في شباك إسبانيا إلى أبريل 2009.يشار إلى أنه من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.أأما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء.وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20251115/أول-تحرك-من-الاتحاد-البرتغالي-لإنقاذ-مشاركة-الدون-في-كأس-العالم-1107141965.html
https://sarabic.ae/20251112/الكونغو-ترصد-مليون-دولار-لكل-لاعب-لتحفيز-التأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107056498.html
https://sarabic.ae/20251111/أسعار-ركن-السيارات-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-2026-تثير-دهشة-المشجعين-1106996638.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة, منوعات
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة, منوعات

مهمة مستحيلة أمام تركيا.. 14 هدفا في شباك إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026

21:06 GMT 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
يواجه المنتخب التركي تحديًا صعبًا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز على إسبانيا بفارق 14 هدفًا لضمان التأهل المباشر إلى البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لما ذكرت قناة "العربية".
وحققت إسبانيا فوزًا كبيرًا على جورجيا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب التركي على بلغاريا بهدفين نظيفين، يوم السبت.
وبهذه النتائج، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، تليها تركيا بـ12 نقطة، لكن فارق الأهداف يميل بقوة لصالح المنتخب الإسباني.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
أول تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنقاذ مشاركة "الدون" في كأس العالم
16:20 GMT
وسجلت إسبانيا 19 هدفًا دون أن تهتز شباكها في التصفيات، بينما أحرزت تركيا 15 هدفًا واستقبلت 10، مما يجعل الفوز بفارق 14 هدفًا شرطًا لتجاوز إسبانيا والتأهل مباشرة دون الحاجة إلى خوض الملحق.
وكانت إسبانيا قد سحقت تركيا 6-0 في مباراة الذهاب، كما فازت في أربع من آخر خمس مواجهات بينهما، فيما يعود آخر هدف تركي في شباك إسبانيا إلى أبريل 2009.
يشار إلى أنه من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026
12 نوفمبر, 20:48 GMT
وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.
وتم تسعير تذكرة "ركن السيارات" لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو/تموز في دالاس بسعر 175 دولارا اليوم الثلاثاء في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.أ
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
أسعار ركن السيارات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 تثير دهشة المشجعين
11 نوفمبر, 23:38 GMT
أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء.
وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала