الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/الكونغو-ترصد-مليون-دولار-لكل-لاعب-لتحفيز-التأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107056498.html
الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026
الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
رصدت حكومة الكونغو مكافأة مالية ضخمة بقيمة مليون دولار لكل لاعب في حال نجاح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T20:48+0000
2025-11-12T20:48+0000
رياضة
الكونغو
أخبار كأس العالم
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معنويات اللاعبين قبل خوض الملحق الحاسم للتصفيات الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر/تشرين الثاني.ويستعد المنتخب الكونغولي لمواجهة الكاميرون، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يلتقي في حال التأهل بالفائز من مباراة نيجيريا والغابون.وتسعى الحكومة الكونغولية من خلال هذا الدعم المالي والمعنوي إلى شحذ همم اللاعبين ودفعهم لتقديم أداء مميز يحقق آمال الجماهير في العودة إلى الساحة العالمية، والمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئينميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
https://sarabic.ae/20251111/أسعار-ركن-السيارات-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-2026-تثير-دهشة-المشجعين-1106996638.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الكونغو, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026
رياضة, الكونغو, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026

الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026

20:48 GMT 12.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
رصدت حكومة الكونغو مكافأة مالية ضخمة بقيمة مليون دولار لكل لاعب في حال نجاح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معنويات اللاعبين قبل خوض الملحق الحاسم للتصفيات الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاءت هذه الحوافز الاستثنائية بتوجيه مباشر من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي أعرب عن دعمه الكامل للفريق بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسمبر/كانون الأول، في المرحلة الفاصلة المقبلة، وفقاً لصحيفة "سبورت نيوز أفريكا".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
أسعار ركن السيارات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 تثير دهشة المشجعين
أمس, 23:38 GMT
ويستعد المنتخب الكونغولي لمواجهة الكاميرون، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يلتقي في حال التأهل بالفائز من مباراة نيجيريا والغابون.

وتُعد المباراتان بمثابة فرصة مصيرية للفريق الساعي للعودة إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الوحيدة عام 1974، عندما كان يُعرف باسم "زائير".

وتسعى الحكومة الكونغولية من خلال هذا الدعم المالي والمعنوي إلى شحذ همم اللاعبين ودفعهم لتقديم أداء مميز يحقق آمال الجماهير في العودة إلى الساحة العالمية، والمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
ميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала