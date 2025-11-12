https://sarabic.ae/20251112/الكونغو-ترصد-مليون-دولار-لكل-لاعب-لتحفيز-التأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107056498.html
الكونغو ترصد مليون دولار لكل لاعب لتحفيز التأهل إلى كأس العالم 2026
رصدت حكومة الكونغو مكافأة مالية ضخمة بقيمة مليون دولار لكل لاعب في حال نجاح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معنويات اللاعبين قبل خوض الملحق الحاسم للتصفيات الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر/تشرين الثاني.ويستعد المنتخب الكونغولي لمواجهة الكاميرون، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يلتقي في حال التأهل بالفائز من مباراة نيجيريا والغابون.وتسعى الحكومة الكونغولية من خلال هذا الدعم المالي والمعنوي إلى شحذ همم اللاعبين ودفعهم لتقديم أداء مميز يحقق آمال الجماهير في العودة إلى الساحة العالمية، والمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئينميسي يعلق على إمكانية المشاركة في مونديال 2026: سأنتظر "رغبة جسدي"
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معنويات اللاعبين قبل خوض الملحق الحاسم للتصفيات الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاءت هذه الحوافز الاستثنائية بتوجيه مباشر من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي أعرب عن دعمه الكامل للفريق بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسمبر/كانون الأول، في المرحلة الفاصلة المقبلة، وفقاً لصحيفة "سبورت نيوز أفريكا".
ويستعد المنتخب الكونغولي لمواجهة الكاميرون، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يلتقي في حال التأهل بالفائز من مباراة نيجيريا والغابون.
وتُعد المباراتان بمثابة فرصة مصيرية للفريق الساعي للعودة إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الوحيدة عام 1974، عندما كان يُعرف باسم "زائير".
وتسعى الحكومة الكونغولية من خلال هذا الدعم المالي والمعنوي إلى شحذ همم اللاعبين ودفعهم لتقديم أداء مميز يحقق آمال الجماهير في العودة إلى الساحة العالمية، والمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.