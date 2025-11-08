عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
20:45 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 08.11.2025)
كرة القدم
تابعنا عبر
حقق المنتخب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بتغلبه على نيوزيلندا 3-2 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ12 في البطولة المقامة بقطر، وفقا لمواقع رياضية.
وكان الأخضر قد خسر مباراته الأولى أمام النمسا بهدف نظيف، ويختتم مرحلة المجموعات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمام مالي.
وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى جانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
تونس تسحق فيجي بسداسية نظيفة في افتتاح كأس العالم للناشئين
3 نوفمبر, 20:35 GMT
وفي الجولة ذاتها، فاز منتخب النمسا على مالي 3-0.

وكان المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عامًا، قد اكتسح نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، الاثنين الماضي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا.

وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجوميًا مبهرًا وتنظيمًا دفاعيًا محكمًا، ليحصدوا 3 نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتًا في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
ويمنح هذا الفوز الساحق دفعة معنوية كبيرة للمنتخب التونسي قبل مواجهاته المقبلة، مع توقعات بمنافسة شرسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.
ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية.
