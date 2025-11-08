https://sarabic.ae/20251108/المنتخب-السعودي-يحقق-فوزه-الأول-في-بطولة-كأس-العالم-للناشئين-1106888324.html
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
حقق المنتخب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بتغلبه على نيوزيلندا 3-2 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة
وكان الأخضر قد خسر مباراته الأولى أمام النمسا بهدف نظيف، ويختتم مرحلة المجموعات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمام مالي.وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى جانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث. وفي الجولة ذاتها، فاز منتخب النمسا على مالي 3-0.
المنتخب السعودي يحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين
20:45 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 08.11.2025)
حقق المنتخب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بتغلبه على نيوزيلندا 3-2 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ12 في البطولة المقامة بقطر، وفقا لمواقع رياضية.
قد خسر مباراته الأولى أمام النمسا بهدف نظيف، ويختتم مرحلة المجموعات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمام مالي.
وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى جانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.
وفي الجولة ذاتها، فاز منتخب النمسا على مالي 3-0.
وكان المنتخب التونسي للناشئين تحت 17 عامًا، قد اكتسح نظيره الفيجي بنتيجة 6-0، الاثنين الماضي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا.
وأظهر "نسور قرطاج" أداءً هجوميًا مبهرًا وتنظيمًا دفاعيًا محكمًا، ليحصدوا 3 نقاط ثمينة وضعتهم مؤقتًا في صدارة مجموعتهم، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
ويمنح هذا الفوز الساحق دفعة معنوية كبيرة للمنتخب التونسي
قبل مواجهاته المقبلة، مع توقعات بمنافسة شرسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.
ويعكس الإنجاز نجاح برامج تطوير الشباب في تونس، التي أثبتت قدرتها على إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية.