https://sarabic.ae/20251201/مفاجأة-افتتاح-كأس-العرب-2025-سوريا-تهزم-تونس-1-0--1107687557.html
مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025... سوريا تهزم تونس 1-0
مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025... سوريا تهزم تونس 1-0
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب السوري انتصارا مذهلا أمام نظيره التونسي، اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T17:59+0000
2025-12-01T17:59+0000
2025-12-01T17:59+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تونس اليوم
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
واحتاج "نسور قاسيون" إلى عزيمة وصمود استثنائيين ليصمدوا أمام ضغط منتخب تونس الذي سيطر على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني شهد انقلابًا حاسمًا أهل لسوريا بتحقيق ثاني انتصاراتها المتوالية على تونس في كأس العرب، بعد نسخة 2021، وفقا لمواقع رياضية. وكاد علي معلول يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 من كرة عرضية، قبل أن يبعد ياسين مرياح تسديدة قوية لزميله إسماعيل الغربي كانت متوجهة نحو قلب المرمى. وحاول التونسيون الرد بقوة بعد الهدف، حيث أدخل المدرب سامي الطرابلسي سيف الدين الجزيري وشهاب الجبالي، معتمدًا هجومًا كليًا بأربعة لاعبين في الخط الأمامي. وفي المقابل، خيّب منتخب تونس آمال مشجعيه في مباراته الافتتاحية، رغم الاعتقاد السائد بجاهزيته الكاملة بعد المباراة الإعدادية اللافتة أمام البرازيل يوم 18 نوفمبر الماضي. ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل تونس الترتيب دون نقاط.
https://sarabic.ae/20251201/قطر-وفلسطين-تفتتحان-كأس-العرب-2025--5-قنوات-مجانية-تنقل-الحدث-1107670112.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تونس اليوم, رياضة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تونس اليوم, رياضة, العالم العربي
مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025... سوريا تهزم تونس 1-0
حقق المنتخب السوري انتصارا مذهلا أمام نظيره التونسي، اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن المجموعة الأولى.
واحتاج "نسور قاسيون" إلى عزيمة وصمود استثنائيين ليصمدوا أمام ضغط منتخب تونس الذي سيطر على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني شهد انقلابًا حاسمًا أهل لسوريا بتحقيق ثاني انتصاراتها المتوالية على تونس في كأس العرب
، بعد نسخة 2021، وفقا لمواقع رياضية.
وكاد علي معلول يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 من كرة عرضية، قبل أن يبعد ياسين مرياح تسديدة قوية لزميله إسماعيل الغربي كانت متوجهة نحو قلب المرمى.
وبعد تفادي الضغط التونسي الكبير في الشوط الأول، أحدث السوريون المفاجأة مبكرًا في الشوط الثاني، عندما سدد قائدهم عمر خريبين كرة ساحرة هزت الشباك.
وحاول التونسيون الرد بقوة بعد الهدف، حيث أدخل المدرب سامي الطرابلسي سيف الدين الجزيري وشهاب الجبالي، معتمدًا هجومًا كليًا بأربعة لاعبين في الخط الأمامي.
وفي المقابل، خيّب منتخب تونس آمال مشجعيه في مباراته الافتتاحية
، رغم الاعتقاد السائد بجاهزيته الكاملة بعد المباراة الإعدادية اللافتة أمام البرازيل يوم 18 نوفمبر الماضي.
ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل تونس الترتيب دون نقاط.