التعادل يحسم مواجهة المنتخب المصري ونظيره الكويتي في "كأس العرب"

سبوتنيك عربي

نجا المنتخب المصري من الخسارة في افتتاح مشواره ببطولة "كأس العرب" لكرة القدم 2025، مسجلًا تعادلًا مثيرًا أمام الكويت 1-1، في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وافتتح المدافع الكويتي فهد الهاجري، النتيجة للأزرق عبر تسديدة رأسية مذهلة في الدقيقة 64، بعد ركلة ركنية خطيرة، وفقا لمواقع رياضية. ورد اللاعب المصري البديل محمد مجدي أفشه، بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعد طرد حارس المرمى الكويتي سعود الحوشان، الذي تسبب في الحدث الذي أدى إلى الركلة. وكان اللاعب المصري عمرو السولية، قد أضاع ركلة جزاء سابقة في الدقيقة 38 من الشوط الأول. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، أمس الاثنين، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

