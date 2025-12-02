https://sarabic.ae/20251202/التعادل-يحسم-مواجهة-المنتخب-المصري-ونظيره-الكويتي-في-كأس-العرب-1107741315.html
التعادل يحسم مواجهة المنتخب المصري ونظيره الكويتي في "كأس العرب"
التعادل يحسم مواجهة المنتخب المصري ونظيره الكويتي في "كأس العرب"
سبوتنيك عربي
نجا المنتخب المصري من الخسارة في افتتاح مشواره ببطولة "كأس العرب" لكرة القدم 2025، مسجلًا تعادلًا مثيرًا أمام الكويت 1-1، في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T17:17+0000
2025-12-02T17:17+0000
2025-12-02T17:17+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الكويت اليوم
أخبار قطر اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg
وافتتح المدافع الكويتي فهد الهاجري، النتيجة للأزرق عبر تسديدة رأسية مذهلة في الدقيقة 64، بعد ركلة ركنية خطيرة، وفقا لمواقع رياضية. ورد اللاعب المصري البديل محمد مجدي أفشه، بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعد طرد حارس المرمى الكويتي سعود الحوشان، الذي تسبب في الحدث الذي أدى إلى الركلة. وكان اللاعب المصري عمرو السولية، قد أضاع ركلة جزاء سابقة في الدقيقة 38 من الشوط الأول. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، أمس الاثنين، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251202/المنتخب-المغربي-يستهل-مشواره-في-كأس-العرب-بالفوز-على-جزر-القمر-1107734846.html
https://sarabic.ae/20251201/المنتخب-الفلسطيني-يهزم-نظيره-القطري-في-كأس-العرب-2025--1107691327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1c181c03e190d8647fe31e2d34b4399e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, أخبار قطر اليوم, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, أخبار قطر اليوم, رياضة
التعادل يحسم مواجهة المنتخب المصري ونظيره الكويتي في "كأس العرب"
نجا المنتخب المصري من الخسارة في افتتاح مشواره ببطولة "كأس العرب" لكرة القدم 2025، مسجلًا تعادلًا مثيرًا أمام الكويت 1-1، في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي جرت اليوم الثلاثاء في دولة قطر.
وافتتح المدافع الكويتي فهد الهاجري، النتيجة للأزرق عبر تسديدة رأسية مذهلة في الدقيقة 64، بعد ركلة ركنية خطيرة، وفقا لمواقع رياضية.
ورد اللاعب المصري البديل محمد مجدي أفشه، بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعد طرد حارس المرمى الكويتي سعود الحوشان، الذي تسبب في الحدث الذي أدى إلى الركلة.
وكان اللاعب المصري عمرو السولية، قد أضاع ركلة جزاء سابقة في الدقيقة 38 من الشوط الأول.
واكتفى المنتخبان بنقطة واحدة من هذا التعادل، في انتظار نتيجة اللقاء الثاني في المجموعة الثالثة (C) بين الأردن والإمارات، مساء غد الأربعاء.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، أمس الاثنين، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب
"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.