https://sarabic.ae/20251204/كأس-العرب-منتخب-سوريا-يقلب-تأخره-بهدف-إلى-تعادل-أمام-نظيره-القطري-1107821314.html

"كأس العرب".. منتخب سوريا يقلب تأخره بهدف إلى تعادل أمام نظيره القطري

"كأس العرب".. منتخب سوريا يقلب تأخره بهدف إلى تعادل أمام نظيره القطري

سبوتنيك عربي

عاش المنتخب السوري ليلة استثنائية في بطولة "كأس العرب" لكرة القدم، بعدما خطف عمر خريبين، تعادلًا دراميًا أمام قطر، بهدف صاروخي في اللحظات الأخيرة، لتتحول... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T19:51+0000

2025-12-04T19:51+0000

2025-12-04T19:51+0000

رياضة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1e/1053401735_0:23:1601:923_1920x0_80_0_0_7d7c8caa572009a9bb80f8773c7f7002.jpg

ودخل المنتخبان اللقاء بطموحات مختلفة، بعد فوز سوريا على تونس، في الجولة الأولى بهدف نظيف، مقابل خسارة قطر المفاجئة أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.ورغم محاولات أصحاب الأرض للخروج بانتصار يعزز آمال التأهل، خطف السوريون تعادلًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة. شوط أول سوري ومحاولات قطرية دون فعالية، إذ بدأ المنتخب السوري المباراة بقوة، وفرض ضغطًا مبكرًا على الدفاع القطري، حيث جاءت أولى المحاولات الخطيرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ثم تلتها تسديدة ثابتة تصدى لها الدفاع القطري في الدقيقة 15، بحسب مواقع رياضية.شوط أول سوري.. ومحاولات قطرية دون فعاليةوفي الدقيقة 21، كاد المنتخب السوري أن يفتتح التسجيل من تسديدة قوية اصطدمت بمدافع قطري وتحولت إلى ركنية، قبل أن يضيع عمر خريبين، أخطر فرص النصف الأول عند الدقيقة 22 بعد كرة "لوب" تجاوزت الحارس مشعل برشم، إلا أن محمد وعد، تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق.قطر بدورها حاولت الرد عبر كرات ثابتة وهجمات مرتدة، وكانت أبرز محاولاتها عبر أكرم عفيف وعبد العزيز حاتم، لكن جميع المحاولات افتقدت للدقة اللازمة قبل نهاية الشوط الأول.قطر تتقدم.. وسوريا تخطف التعادل في الوقت الحساسمع بداية الشوط الثاني، كثّفت قطر محاولاتها، وسدد إدميلسون جونيور، كرة قوية في الدقيقة 50 أبعدها الحارس السوري ببراعة. وفي الدقيقة 55، ضاعت فرصة هدف قطري محقق بعد مراوغة ممتازة من أكرم عفيف للحارس، قبل أن يتدخل المدافع أحمد فقا، ويُنقذ الكرة من على خط المرمى.وجاء الفرج للعنابي في الدقيقة 77 عندما أرسل إدميلسون، عرضية متقنة قابلها أحمد علاء برأسية قوية داخل الشباك، معلنًا تقدم المنتخب القطري.لكن المنتخب السوري لم يستسلم، وتمكن عمر خريبين، من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90، عبر تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للحارس مشعل برشم.

https://sarabic.ae/20251204/منتخب-فلسطين-يحقق-تعادلا-مثيرا-أمام-تونس-في-منافسات-كأس-العرب-1107819820.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, العالم العربي