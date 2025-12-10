https://sarabic.ae/20251210/اكتمال-عقد-الثمانية-في-كأس-العرب-2025-جدول-مباريات-ومواعيد-الدور-ربع-النهائي-1108004098.html

اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي

اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي

أكدت المنافسات الختامية في دور المجموعات على اكتمال التشكيلة الثمانية لدور ربع النهائي من بطولة "كأس العرب 2025" لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية...

ومع انتهاء الجولة الثالثة في المجموعتين الثالثة والرابعة، برزت مفاجآت درامية حددت مصير المتأهلين، حيث سيواجه أبطال المجموعات ووصيفهم في مواجهات حاسمة تبدأ غدًا الخميس، وفقا لمواقع رياضية. وفي المجموعة الرابعة، توّج منتخب الجزائر بصدارتها بعد فوزه "المقنع" 2-0 على العراق، الذي ضمن تأهله كوصيف رغم الخسارة. أما في المجموعة الثالثة، فقد حصل الفريق الإماراتي على بطاقة التأهل الثانية بفوز مذهل 3-1 على الكويت، مستفيدًا من الخسارة الثقيلة لمصر أمام الأردن، الذي كان قد ضمن الصدارة مسبقًا. وفي المجموعات الأخرى، نجحت فلسطين وسوريا في خطف التأهل على حساب مضيفة البطولة قطر وتونس، بينما أكدت السعودية والمغرب قوتهما بتفوقهما على جزر القمر وعمان على التوالي. مباريات ربع نهائي "كأس العرب": وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي. فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

