لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك - عاجل
اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي
اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي
سبوتنيك عربي
أكدت المنافسات الختامية في دور المجموعات على اكتمال التشكيلة الثمانية لدور ربع النهائي من بطولة "كأس العرب 2025" لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي

07:09 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 07:19 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أكدت المنافسات الختامية في دور المجموعات على اكتمال التشكيلة الثمانية لدور ربع النهائي من بطولة "كأس العرب 2025" لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وسط حماس جماهيري يعكس التنافس الإقليمي الشرس.
ومع انتهاء الجولة الثالثة في المجموعتين الثالثة والرابعة، برزت مفاجآت درامية حددت مصير المتأهلين، حيث سيواجه أبطال المجموعات ووصيفهم في مواجهات حاسمة تبدأ غدًا الخميس، وفقا لمواقع رياضية.
وفي المجموعة الرابعة، توّج منتخب الجزائر بصدارتها بعد فوزه "المقنع" 2-0 على العراق، الذي ضمن تأهله كوصيف رغم الخسارة.
منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مجتمع
مصر تودع بطولة كأس العرب بعد الهزيمة بثلاثية من الأردن
أمس, 16:54 GMT
أما في المجموعة الثالثة، فقد حصل الفريق الإماراتي على بطاقة التأهل الثانية بفوز مذهل 3-1 على الكويت، مستفيدًا من الخسارة الثقيلة لمصر أمام الأردن، الذي كان قد ضمن الصدارة مسبقًا.
وفي المجموعات الأخرى، نجحت فلسطين وسوريا في خطف التأهل على حساب مضيفة البطولة قطر وتونس، بينما أكدت السعودية والمغرب قوتهما بتفوقهما على جزر القمر وعمان على التوالي.

يأتي هذا التأهل الذي شهد صراعًا شرسًا، ليضع المنتخبات الثمانية المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، والإمارات، في مواجهات ربع النهائي المقررة على الملاعب القطرية.

مباريات ربع نهائي "كأس العرب":

*المغرب ضد سوريا، يوم الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب خليفة الدولي، في بداية حماسية لربع النهائي.
*فلسطين ضد السعودية، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري 07:30 مساء، في ملعب "لوسيل"، لقاء منتظر بشدة، ومن المتوقع أن يجذب جماهير غفيرة، في واحدة من أكثر مباريات هذه الجولة إثارة.
*الأردن ضد العراق، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب المدينة التعليمية.
*الجزائر ضد الإمارات، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري 07:30 مساء، في ملعب "البيت"، كختام مثير لربع النهائي.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
8 ديسمبر, 19:47 GMT

وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.

وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
