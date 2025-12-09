مصر تودع بطولة كأس العرب بعد الهزيمة بثلاثية من الأردن

عربي
ودَّع منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس العرب المقامة بقطر بعد الهزيمة بثلاثية من منتخب الأردن.
تمكن المنتخب الأردني من التغلب على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومع الهزيمة الثلاثية للمنتخب المصري، يكون قد ودع البطولة من الدور الأول، حيث احتل المركز الثالث بنقطتين، في حين حصل المنتخب الأردني على العلامة الكاملة بـ 9 نقاط.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
6 ديسمبر, 20:52 GMT
بينما جاء المنتخب الإماراتي في وصافة المجموعة الثالثة بأربع نقاط، فيما بقي المنتخب الكويتي بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
