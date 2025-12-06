تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/تعادل-مثير-بين-المنتخب-المصري-ونظيره-الإماراتي-في-كأس-العرب-2025---1107891029.html
تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
سبوتنيك عربي
انتزع المنتخب المصري تعادلا ثمينا ومثيرا (1-1) من نظيره الإماراتي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T20:52+0000
2025-12-06T20:52+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار قطر اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1e/1053401735_0:23:1601:923_1920x0_80_0_0_7d7c8caa572009a9bb80f8773c7f7002.jpg
تقدم المنتخب الإماراتي بهدف سجله البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 60 إثر تمريرة متقنة من نيكولاس خيمينيز، لكن الفراعنة رفضوا الاستسلام وأدركوا التعادل عبر ضربة رأس قوية من مروان حمدي في الدقيقة 85، مستغلاً عرضية البديل كريم العراقي، وفقا لمواقع رياضية. وكان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-العراقي-يهزم-نظيره-السوداني-بثنائية-ويتأهل-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025--1107889376.html
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الجزائري-يكتسح-نظيره-البحريني-في-كأس-العرب-2025-1107887553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1e/1053401735_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_f38b5902129cfa385dbdcda2f03b615f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, رياضة

تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025

20:52 GMT 06.12.2025
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
انتزع المنتخب المصري تعادلا ثمينا ومثيرا (1-1) من نظيره الإماراتي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.
تقدم المنتخب الإماراتي بهدف سجله البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 60 إثر تمريرة متقنة من نيكولاس خيمينيز، لكن الفراعنة رفضوا الاستسلام وأدركوا التعادل عبر ضربة رأس قوية من مروان حمدي في الدقيقة 85، مستغلاً عرضية البديل كريم العراقي، وفقا لمواقع رياضية.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المنتخب العراقي يهزم نظيره السوداني بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025
18:38 GMT
بهذا التعادل، رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما حصل المنتخب الإماراتي على نقطته الأولى ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكويت متذيل الترتيب.
وكان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني في كأس العرب 2025
16:12 GMT
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала