تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
انتزع المنتخب المصري تعادلا ثمينا ومثيرا (1-1) من نظيره الإماراتي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.
تقدم المنتخب الإماراتي بهدف سجله البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 60 إثر تمريرة متقنة من نيكولاس خيمينيز، لكن الفراعنة رفضوا الاستسلام وأدركوا التعادل عبر ضربة رأس قوية من مروان حمدي في الدقيقة 85، مستغلاً عرضية البديل كريم العراقي، وفقا لمواقع رياضية. وكان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
بهذا التعادل، رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما حصل المنتخب الإماراتي على نقطته الأولى ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكويت متذيل الترتيب.
وكان المنتخب الأردني
قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب
"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.