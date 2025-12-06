https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-العراقي-يهزم-نظيره-السوداني-بثنائية-ويتأهل-لربع-نهائي-كأس-العرب-2025--1107889376.html
المنتخب العراقي يهزم نظيره السوداني بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025
المنتخب العراقي يهزم نظيره السوداني بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025
تأهل المنتخب العراقي رسميا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعد فوزه على نظيره السوداني 2-0، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من
2025-12-06T18:38+0000
2025-12-06T18:38+0000
2025-12-06T18:38+0000
سيطر المنتخب السوداني على مجريات الشوط الأول، وكاد نجمه وقائده عبد الرزاق الغربال يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 إثر توغل داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء وأمر باستمرار اللعب، وفقا لمواقع رياضية. وواصل "صقور الجديان" ضغطهم ونجحوا في الوصول مرات عدة إلى مناطق دفاع "أسود الرافدين" دون ترجمة ذلك إلى أهداف. في الشوط الثاني، تحسن أداء العراق تدريجياً، رغم إلغاء الحكم هدفاً للمهاجم ميمي مهند بداعي التسلل. وفي الدقيقة 82، نجح ميمي مهند نفسه في هز الشباك معلناً تقدم العراق 1-0. وبعد دقيقتين فقط، أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني، ليحسم "أسود الرافدين" المباراة بنتيجة 2-0. في المقابل، تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة من تعادل سابق أمام الجزائر. وتبقى البطاقة الثانية المؤهلة من المجموعة محل صراع بين السودان والجزائر، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
