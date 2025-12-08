عربي
المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
سبوتنيك عربي
حجز منتخب المغرب مقعده في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الاثنين، على أرضية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
19:47 GMT 08.12.2025
حجز منتخب المغرب مقعده في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.
وأحرز كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11، بعد كرة عرضية متقنة قدّمها طارق تيسودالي. وفي المقابل، أهدر المنتخب السعودي فرصة ثمينة للتعادل عندما ضيّع عبد الله الحمدان ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد تنفيذها بأسلوب "بانينكا".

وقام مدرب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، بإراحة عدد من عناصره الأساسية، مثل سالم الدوسري ومحمد كنو والحارس نواف العقيدي، بعد ضمان التأهل مسبقاً إلى دور الثمانية.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب المغرب بقيادة المدرب طارق السكتيوي، رصيده إلى 7 نقاط متصدراً المجموعة، ليثبت أقدامه في الدور المقبل ويضرب موعداً مع منتخب سوريا في ربع النهائي.
أما المنتخب السعودي، فأنهى دور المجموعات في المركز الثاني بـ 6 نقاط بعد فوزه في أول مباراتين أمام عمان وجزر القمر، قبل أن يتلقى خسارته الأولى، ليواجه منتخب فلسطين المتصدر للمجموعة الأولى في الدور ذاته.
تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
