3 مواجهات مثيرة خلال اليوم الثاني لبطولة كأس العرب 2025
تتواصل منافسات كأس العرب في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، وتتمثل بثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم.
وفي المباراة الثالثة، سيواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في المجموعة الثانية عند الساعة الـ 8:00 مساء على "استاد المدينة التعليمية".
وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.
وفي حال تساوي المنتخبات بالنقاط(التعادل)، يتم اللجوء إلى معايير كسر التعادل، وتشمل نتائج المواجهات المباشرة، فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، ثم سلوك اللاعبين، وصولاً إلى تصنيف الـ"فيفا" عند الضرورة.
وتعتمد البطولة في الأدوار الإقصائية، على إمكانية إجراء وقت إضافي ولعب ركلات جزاء لحسم المتأهل.
وكانت قد انطلقت، مساء يوم أمس الاثنين، منافسات كأس العرب 2025، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث يفتتح المنتخب القطري صاحب الأرض البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني وسط اهتمام عربي واسع.
ويشارك المنتخب القطري في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين، واستقراره الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم أكرم عفيف صاحب التأثير الأكبر في النسخة الماضية من كأس آسيا، ومعه الحارس مشعل برشم ولاعبو الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، إلى جانب خبرات مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.
ويخوض المنتخب الفلسطيني مشاركته السادسة بكأس العرب وسط ظروف استثنائية، بعدما تأهل عبر الملحق بالفوز على ليبيا، واستدعى المدرب إيهاب الجزار 23 لاعباً، أبرزهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان، والقائد مصعب البطاط، والمدافع ياسر حمد.
تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
وستنقل 5 قنوات مجانية كأس العرب، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي: "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات: الكأس القطرية، دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية، الكويت الرياضية وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
تتواصل منافسات كأس العرب في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، وتتمثل بثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم.
يفتتح المنتخب المغربي المباراة الأولى التي ستقام اليوم، عند الساعة لـ 3:00 عصرا، وسيواجه فريق جزرالقمر في المجموعة الثانية على "استاد خليفة الدولي".
وعلى ملعب لوسيل، عند الساعة الـ 5:30 مساء، ستكون المباراة الثانية بين منتخب مصر ونظيره الكويتي في المجموعة الثالثة.
وفي المباراة الثالثة، سيواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في المجموعة الثانية عند الساعة الـ 8:00 مساء على "استاد المدينة التعليمية".
وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.
وفي حال تساوي المنتخبات بالنقاط(التعادل)، يتم اللجوء إلى معايير كسر التعادل، وتشمل نتائج المواجهات المباشرة، فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، ثم سلوك اللاعبين، وصولاً إلى تصنيف الـ"فيفا" عند الضرورة.
وتعتمد البطولة في الأدوار الإقصائية، على إمكانية إجراء وقت إضافي ولعب ركلات جزاء لحسم المتأهل.
وكانت قد انطلقت، مساء يوم أمس الاثنين، منافسات كأس العرب 2025، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث يفتتح المنتخب القطري صاحب الأرض البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني وسط اهتمام عربي واسع.
ويشارك المنتخب القطري في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين، واستقراره الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمهم أكرم عفيف صاحب التأثير الأكبر في النسخة الماضية من كأس آسيا، ومعه الحارس مشعل برشم ولاعبو الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، إلى جانب خبرات مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.
ويخوض المنتخب الفلسطيني مشاركته السادسة بكأس العرب وسط ظروف استثنائية، بعدما تأهل عبر الملحق بالفوز على ليبيا، واستدعى المدرب إيهاب الجزار 23 لاعباً، أبرزهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان، والقائد مصعب البطاط، والمدافع ياسر حمد.
تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القمر والسودان.
وستنقل 5 قنوات مجانية كأس العرب، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي: "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات: الكأس القطرية، دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية، الكويت الرياضية وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.