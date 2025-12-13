https://sarabic.ae/20251213/جدول-مباريات-ومواعيد-دور-نصف-النهائي-لـكأس-العرب-2025-1108135974.html

جدول مباريات ومواعيد دور نصف النهائي لـ"كأس العرب 2025"

جدول مباريات ومواعيد دور نصف النهائي لـ"كأس العرب 2025"

سبوتنيك عربي

اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بتأهل منتخبات المغرب والسعودية والأردن والإمارات إلى... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T19:58+0000

2025-12-13T19:58+0000

2025-12-13T20:05+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار المغرب اليوم

رياضة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/01/1053426992_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d9740a6d9c64b6d2bb623b67d4f9fd9.jpg

بدأت الإثارة في ربع النهائي بتأهل المنتخب المغربي، الذي تغلب بصعوبة على سوريا بهدف نظيف، ليفتتح باب التأهل إلى نصف النهائي. ثم لحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية. أما المنتخب الأردني، فقد ضمن مقعده في المربع الذهبي بفوز ثمين على العراق بهدف وحيد سجله علي علوان، الذي عزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف. واختتمت الإمارات عقد المتأهلين بإقصاء الجزائر بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادل إيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وتنطلق مواجهتا الدور نصف النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي المغرب مع الإمارات في الساعة 17:30 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في الساعة 20:30 على ملعب البيت في الخور، وفقا لمواقع رياضية. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

https://sarabic.ae/20251212/كأس-العرب-الإمارات-تتأهل-إلى-نصف-النهائي-على-حساب-الجزائر-1108098241.html

https://sarabic.ae/20251212/الأردن-إلى-نصف-نهائي-كأس-العرب-بعد-تخطي-العراق-1108091825.html

https://sarabic.ae/20251211/كأس-العرب-2025--السعودية-إلى-نصف-نهائي-كأس-العرب-بعد-فوز-صعب-على-فلسطين-1108066048.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, رياضة, العالم العربي