جدول مباريات ومواعيد دور نصف النهائي لـ"كأس العرب 2025"
بدأت الإثارة في ربع النهائي بتأهل المنتخب المغربي، الذي تغلب بصعوبة على سوريا بهدف نظيف، ليفتتح باب التأهل إلى نصف النهائي. ثم لحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية. أما المنتخب الأردني، فقد ضمن مقعده في المربع الذهبي بفوز ثمين على العراق بهدف وحيد سجله علي علوان، الذي عزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف. واختتمت الإمارات عقد المتأهلين بإقصاء الجزائر بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادل إيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وتنطلق مواجهتا الدور نصف النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي المغرب مع الإمارات في الساعة 17:30 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في الساعة 20:30 على ملعب البيت في الخور، وفقا لمواقع رياضية. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
جدول مباريات ومواعيد دور نصف النهائي لـ"كأس العرب 2025"
19:58 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 20:05 GMT 13.12.2025)
اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بتأهل منتخبات المغرب والسعودية والأردن والإمارات إلى الدور نصف النهائي، بعد إسدال الستار على مواجهات ربع النهائي المثيرة.
بدأت الإثارة في ربع النهائي بتأهل المنتخب المغربي، الذي تغلب بصعوبة على سوريا بهدف نظيف، ليفتتح باب التأهل إلى نصف النهائي.
ثم لحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
أما المنتخب الأردني
، فقد ضمن مقعده في المربع الذهبي بفوز ثمين على العراق بهدف وحيد سجله علي علوان، الذي عزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
واختتمت الإمارات عقد المتأهلين بإقصاء الجزائر بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادل إيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وتنطلق مواجهتا الدور نصف النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي المغرب مع الإمارات في الساعة 17:30 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في الساعة 20:30 على ملعب البيت في الخور، وفقا لمواقع رياضية.
أما المباراة النهائية، فستقام يوم الخميس 18 ديسمبر في الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة على ملعب لوسيل الأيقوني.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025
" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس
وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.