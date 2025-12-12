عربي
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق
سبوتنيك عربي
حجز المنتخب الأردني بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، بعد تغلبه على المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً. وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة. وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق

16:48 GMT 12.12.2025
افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
حجز المنتخب الأردني بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، بعد تغلبه على المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد المدينة التعليمية.
وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
اكتمال عقد الثمانية في "كأس العرب 2025".. جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي
10 ديسمبر, 07:09 GMT
وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً.
وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة.
وفي نصف النهائي، سيواجه "النشامى" المنتخب السعودي في مواجهة عربية خالصة، فيما ينتظر الفائز من مباراة الإمارات والجزائر (التي تجري مساء اليوم) لمعرفة الطرف الثاني في المربع الذهبي إلى جانب المغرب والسعودية والأردن.
وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.
ملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
كأس العرب 2025 ... السعودية إلى نصف النهائي بعد "فوز صعب" على فلسطين
أمس, 20:21 GMT
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.
وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.
فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
