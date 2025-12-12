https://sarabic.ae/20251212/الأردن-إلى-نصف-نهائي-كأس-العرب-بعد-تخطي-العراق-1108091825.html
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق
الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي العراق
حجز المنتخب الأردني بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، بعد تغلبه على المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة
وسجل علي علوان هدف "النشامى" الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليقود الأردن إلى انتصار غالٍ رغم الضغط العراقي في الشوط الثاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم يزن النعيمات في الدقائق الأولى، ليحل بديلاً له عودة الفاخوري الذي قدم أداءً مميزاً. وقدم لاعبو المنتخب الأردني عرضاً قوياً ومنظماً، بدعم من حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات رفعوا الأعلام وحمسوا اللاعبين طوال التسعين دقيقة. وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الأردني مشواره نحو لقب طال انتظاره في البطولة العربية.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.وافتُتحت البطولة، الاثنين قبل الماضي، بمباراة تونس وسوريا، عند الساعة 4:00 عصرًا على أرض ملعب أحمد بن علي.فيما ستنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.
