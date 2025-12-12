https://sarabic.ae/20251212/كأس-العرب-الإمارات-تتأهل-إلى-نصف-النهائي-على-حساب-الجزائر-1108098241.html
كأس العرب.. الإمارات تتأهل إلى نصف النهائي على حساب الجزائر
كأس العرب.. الإمارات تتأهل إلى نصف النهائي على حساب الجزائر
سبوتنيك عربي
عاشت جماهير كرة القدم العربية ليلة جنونية، حيث نجح المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم (الأبيض) في تحقيق تأهل بطولي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب،... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T20:48+0000
2025-12-12T20:48+0000
2025-12-12T20:48+0000
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106370004_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_6eeac0ff02d137557adb177231218a3a.png
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء، الذي أُقيم على استاد البيت، بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ التي ابتسمت في النهاية لكتيبة الأبيض.الهدف الأول جاء عن طريق أشرف عبادة من ضربة رأسية، ولكن الحكم ألغاه سريعًا، بعد إشارة من الفار لوجود حالة تسلل على لاعب الجزائر.أما الهدف الثاني، فسجله عادل بولبينة، ولكنه لم يستطع الهروب من مصيدة التسلل التي فرضها الدفاع الإماراتي، ليتم إلغاء الهدف.جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل للدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا مع الإمارات وصيف المجموعة الثالثة.
https://sarabic.ae/20251212/الأردن-إلى-نصف-نهائي-كأس-العرب-بعد-تخطي-العراق-1108091825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106370004_0:0:626:470_1920x0_80_0_0_3feb3e8cc157ececc21428c2c178e931.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, العالم العربي
كأس العرب.. الإمارات تتأهل إلى نصف النهائي على حساب الجزائر
عاشت جماهير كرة القدم العربية ليلة جنونية، حيث نجح المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم (الأبيض) في تحقيق تأهل بطولي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، بعد تغلبه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح في مباراة ربع النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء، الذي أُقيم على استاد البيت، بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ التي ابتسمت في النهاية لكتيبة الأبيض.
وشهد الشوط الأول، إلغاء هدفين للمنتخب الجزائري في الدقيقتين 14 و44، بعد قرار من تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في حالة حزن لجماهير الخضر.
الهدف الأول جاء عن طريق أشرف عبادة من ضربة رأسية، ولكن الحكم ألغاه سريعًا، بعد إشارة من الفار لوجود حالة تسلل على لاعب الجزائر.
أما الهدف الثاني، فسجله عادل بولبينة، ولكنه لم يستطع الهروب من مصيدة التسلل التي فرضها الدفاع الإماراتي، ليتم إلغاء الهدف.
وسيطرت حالة الإحباط على مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري، حيث التقطته كاميرا الناقل التلفزيوني وهو يندب حظه.
جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل للدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا مع الإمارات وصيف المجموعة الثالثة.